Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 2:07 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 2:07 PM IST

    ‘അ​മ​ല’ കു​ടും​ബ വേ​ദി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    'അ​മ​ല' കു​ടും​ബ വേ​ദി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    അ​റേ​ബ്യ​ൻ മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​ടും​ബ വേ​ദി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: അ​റേ​ബ്യ​ൻ മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (അ​മ​ല) ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​റ​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്ന ഓ​ണ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളെ പു​ന​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് ത​ന​ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളെ പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ 'അ​മ​ല' അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ ദ​മ്മാ​മി​ലെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്രേ​ജി​ത അ​നി​ൽ, സ​ബി​ത ന​സീ​ർ, ഷൈ​നി സാ​ഗ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ദ്യ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ​ജു, സാ​ഗ​ർ, ഹ​ക്കിം, ഗി​രീ​ഷ്, വി​നോ​ദ്, മു​ര​ളി എ​ന്നി​വ​ർ സ​ഹാ​യി​ക​ളാ​യി.

    മ​ൽ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് റി​യാ​സ് സാ​യി, ഷൈ​ൻ, ശ്യം, ​ഷ​ന്നു, അ​ശ്വ​തി, ച​യ്തു, സി​ന്ധു, രൂ​പ, ര​ശ്മി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ ഓ​ണ​സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ൽ 30 വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ട​വ​രെ ഉ​പ​ഹാ​ര​വും പൊ​ന്നാ​ട​യും ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. 'അ​മ​ല'​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ൻ​സാ​ർ ഷാ, ​മാ​നു, ബി​ജു എ​ന്നി​വ​രെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. പ​ത്ത്, പ​ന്ത്ര​ണ്ട് ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച 'അ​മ​ല' അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ര​ഹ്ന നി​മ്മി, റീ​ന എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​സീ​ർ പു​ന്ന​പ്ര സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ന​വാ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജ്യോ​തി​ക, രാ​ഹു​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:onam celebrationamalaFamily
    News Summary - ‘Amala’ Family Altar Onam Celebration
