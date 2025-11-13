Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightതീർഥാടകർക്ക് ചികിത്സ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 1:31 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 1:31 PM IST

    തീർഥാടകർക്ക് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ ‘അമൽ മൊബൈൽ ക്ലിനിക്ക്’

    text_fields
    bookmark_border
    തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ വി​ർ​ച്വ​ൽ കെ​യ​ർ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​നം
    തീർഥാടകർക്ക് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ ‘അമൽ മൊബൈൽ ക്ലിനിക്ക്’
    cancel
    camera_alt

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ഹ​ജ്ജ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഹോ​ൾ​ഡി​ങ് ക​മ്പ​നി സി.​ഇ.​ഒ നാ​സ​ർ അ​ൽ​ഹ​ഖ്ബാ​നി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ‘സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030’ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഹെ​ൽ​ത്ത് ഹോ​ൾ​ഡി​ങ് ക​മ്പ​നി. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​ൽ ‘അ​മ​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ക്ലി​നി​ക്ക്’ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി സി.​ഇ.​ഒ നാ​സ​ർ അ​ൽ​ഹ​ഖ്ബാ​നി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഹ​ജ്ജ് സ​ർ​വി​സ​സ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ വെ​ർ​ച്വ​ൽ കെ​യ​ർ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണി​ത്. നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി​യെ (എ.​ഐ) ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഈ ​സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്ലി​നി​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ലും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള പ​രി​ച​ര​ണം എ​വി​ടെ​യും എ​പ്പോ​ഴും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ദ​ഗ്ദ ചി​കി​ത്സാ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ക്ലി​നി​ക്ക് വി​ർ​ച്വ​ൽ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ക​യും വി​വി​ധ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ചി​കി​ത്സ​ക്ക്​ മു​മ്പ് പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന് ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​മാ​ണി​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ൽ​ഹ​ഖ്ബാ​നി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​ൽ 1,09,000 ത്തി​ല​ധി​കം തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള 20 ആ​രോ​ഗ്യ ക്ല​സ്​​റ്റ​റു​ക​ൾ വ​ഴി 14 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പ്ര​തി​രോ​ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. അ​ടി​യ​ന്ത​ര വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ 43,000ത്തോ​ളം കേ​സു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു.

    ‘ഹ​ജ്ജ് ഇ​ൻ ഗു​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത്’ എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി 1,23,000 ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ഹ​ജ്ജി​ന് മു​മ്പും ശേ​ഷ​വും ആ​രോ​ഗ്യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും പ​രി​ച​ര​ണ​വും ല​ഭി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ 23,000 ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ സേ​വി​ക്കാ​ൻ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ഹെ​ൽ​ത്ത് ഹോ​ൾ​ഡി​ങ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മ​റ്റ് സാ​ങ്കേ​തി​ക മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹൃ​ദ്രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ആ​രോ​ഗ്യ​സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള സ്മാ​ർ​ട്ട് വാ​ച്ച്, ഹൃ​ദ​യ ക​ത്തീ​റ്റ​റൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​പറേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കാ​യി റോ​ബോ​ട്ടി​ക് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​​ന്റെ ഉ​പ​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. വെ​ർ​ച്വ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ വ​ഴി മ​ക്ക​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ചി​കി​ത്സാ ക​ൺ​സ​ൽട്ടേ​ഷ​നു​ക​ളും അ​പ്പോ​യി​ൻ​റ്​​മെൻറു​ക​ളും ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​നൂ​ത​ന​മാ​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പി​ലൂ​ടെ സൗ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ത്ത് മ​നു​ഷ്യ​നെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യു​ള്ള ലോ​കോ​ത്ത​ര ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് ഹെ​ൽ​ത്ത് ഹോ​ൾ​ഡി​ങ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് നാ​സ​ർ അ​ൽ​ഹ​ഖ്ബാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - 'Amal Mobile Clinic' to ensure treatment for pilgrims
    Similar News
    Next Story
    X