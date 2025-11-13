Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 12:25 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 12:25 PM IST

    അൽമസാർ എജുക്കേഷൻ ഐ.പി.ഒക്ക്​ സൗദിയിൽ മികച്ച പ്രതികരണം

    അ​ന്തി​മ ഓ​ഹ​രി വി​ല 19.50 സൗ​ദി റി​യാ​ൽ
    അൽമസാർ എജുക്കേഷൻ ഐ.പി.ഒക്ക്​ സൗദിയിൽ മികച്ച പ്രതികരണം
    ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ർ വ​യ​ലി​ൽ

    റി​യാ​ദ്: മ​ല​യാ​ളി ആ​തു​രാ​​ല​യ സം​രം​ഭ​ക​നാ​യ ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ർ വ​യ​ലി​ലി​​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്തെ ഐ.​പി.​ഒ​ക്ക്​ സൗ​ദി​യി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രി​ൽ​നി​ന്ന് സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ അ​ൽ​മ​സാ​ർ അ​ൽ​ഷാ​മി​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഐ.​പി.​ഒ സൗ​ദി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചി​​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന വി​പ​ണി​യി​ലെ ലി​സ്​​റ്റി​ങ്ങി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യാ​ണ് വ​ൻ മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ജി.​സി.​സി​യി​ലെ സ്പെ​ഷലൈ​സ്ഡ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ മു​ൻ​നി​ര ദാ​താ​വാ​യ ഗ്രൂ​പ്പി​​ന്റെ ബു​ക്ക് ബി​ൽ​ഡി​ങ്​ പ്ര​ക്രി​യ ഏ​ക​ദേ​ശം 61.6 ബി​ല്യ​ൺ സൗ​ദി റി​യാ​ൽ (1.456 ട്രി​ല്യ​ൺ രൂ​പ) മൂ​ല്യം നേ​ടി 102.9 മ​ട​ങ്ങ് ഓ​വ​ർ സ​ബ്സ്ക്രി​പ്ഷ​നോ​ടെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. അ​ന്തി​മ ഓ​ഹ​രി വി​ല 19.50 റി​യാ​ലാ​യി (460.53 രൂ​പ) ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചു. ഗ്രൂ​പ്പി​െൻറ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണി​ത് പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    599 മി​ല്യ​ൻ റി​യാ​ൽ (14.14 ബി​ല്യ​ൺ രൂ​പ) മൂ​ല്യ​മു​ള്ള ഓ​ഹ​രി​ക​ളാ​ണ് ക​മ്പ​നി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ലി​സ്​​റ്റി​ങ്​ സ​മ​യ​ത്തെ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് കാ​പി​റ്റ​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ 1,997 മി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലാ​യി​രി​ക്കും (47.17 ബി​ല്യ​ൻ രൂ​പ). മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് വ്യ​ക്തി​ഗ​ത സ​ബ്സ്ക്രൈ​ബ​ർ​മാ​ർ​ക് ഐ.​പി.​ഒ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം. ന​വം​ബ​ർ 18ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ഓ​ഫ​റി​ങ്​ ന​വം​ബ​ർ 20ന് ​സൗ​ദി സ​മ​യം ര​ണ്ടി​ന്​ അ​വ​സാ​നി​ക്കും.

    അ​ന്തി​മ ഓ​ഹ​രി വി​ല​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും ഓ​ഹ​രി​ക​ൾ വാ​ങ്ങേ​ണ്ട​ത്. ഓ​ഫ​ർ ഷെ​യ​റു​ക​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സ​ബ്സ്ക്രി​പ്ഷ​ൻ ഫോം ​പൂ​രി​പ്പി​ച്ച് റി​സ്വി​ങ് ഏ​ജ​ൻ​റു​മാ​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി ചെ​യ്യാം. മു​മ്പ്​ ഐ.​പി.​ഒ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റ​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ബ്രോ​ക്ക​റേ​ജി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യ നി​ക്ഷേ​പ പോ​ർ​ട്ട്ഫോ​ളി​യോ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​വ​രു​ടെ റി​സീ​വി​ങ്​ ഏ​ജ​ൻ​റ്​ ന​ൽ​കു​ന്ന ഇ​ൻ​റ​ർ​നെ​റ്റ്, ഫോ​ൺ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ.​ടി.​എം ചാ​ന​ലു​ക​ൾ വ​ഴി​യും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    അ​ന്തി​മ വി​ഹി​ത പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം 2025 ന​വം​ബ​ർ 26-ന​കം ന​ട​ത്തും. അ​ധി​ക സ​ബ്‌​സ്‌​ക്രി​പ്ഷ​ൻ തു​ക ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന​കം തി​രി​കെ ന​ൽ​കും. ഓ​ഫ​റി​ങ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തി​ന് ശേ​ഷം ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഓ​ഹ​രി​ക​ൾ സൗ​ദി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചി​​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന വി​പ​ണി​യി​ൽ ലി​സ്​​റ്റ്​ ചെ​യ്യും.

    ജി.​സി.​സി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​ആ​രോ​ഗ്യ രം​ഗ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സം​യോ​ജി​ത നി​ക്ഷേ​പ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ അ​മാ​ന​ത്ത് ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്‌​സി​​ന്റെ പൂ​ർ​ണ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള​താ​ണ് അ​ൽ​മ​സാ​ർ അ​ൽ​ഷാ​മി​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ. ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ർ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഡ​യ​റ​ക്ടേ​ഴ്സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ അ​മാ​ന​ത്ത് സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​ഭാ​വ​വും കൂ​ട്ടി​യി​ണ​ക്കു​ന്ന നി​ക്ഷേ​പ മാ​തൃ​ക​യാ​യി മാ​റി​യാ​ണ് സൗ​ദി വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

