Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 10:07 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 10:07 AM IST

    മ​ദീ​ന ബ​സ് ദു​ര​ന്തം; മ​രി​ച്ച​വ​രെ​ല്ലാം ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ൽ​ നി​ന്നു​ള്ള തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ

    മ​ദീ​ന ബ​സ് ദു​ര​ന്തം; മ​രി​ച്ച​വ​രെ​ല്ലാം ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ൽ​ നി​ന്നു​ള്ള തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ
    ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ബ​സ്

    ഡീ​സ​ൽ ടാ​ങ്ക​റു​മാ​യി കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച്

    ക​ത്തി​യ​മ​ർ​ന്നപ്പോൾc

    മ​ദീ​ന: മ​ദീ​ന​ക്ക​ടു​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ബ​സ് ഡീ​സ​ൽ ടാ​ങ്ക​റു​മാ​യി കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് ക​ത്തി​യ​മ​ർ​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​രി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റൊ​ഴി​കെ 44 തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രും തെ​ല​ങ്കാ​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ. ബ​സി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റ​ട​ക്കം 46 പേ​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യും ഒ​രാ​ൾ മാ​ത്രം അ​ത്ഭു​ത​ക​ര​മാ​യി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​താ​യും ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ വി.​സി. സ​ജ്ജ​നാ​ർ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ബ​സി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 45 പേ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ തെ​ല​ങ്കാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​രു​ന്നു.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ 42 പേ​ർ മ​രി​ച്ചെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന വി​വ​രം. എ​ന്നാ​ൽ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ 45 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ വി.​സി. സ​ജ്ജ​നാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത​നു​സ​രി​ച്ച്, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള ര​ണ്ട് ഉം​റ സ​ർ​വി​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ മ​ല്ലേ​പ്പ​ള്ളി​യി​ലെ അ​ൽ​മ​ദീ​ന ടൂ​ർ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ട്രാ​വ​ൽ​സ്, മെ​ഹ്ദി പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലെ ഫ്ലൈ​സോ​ൺ ടൂ​ർ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ട്രാ​വ​ൽ​സ് എ​ന്നി​വ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് ജി​ദ്ദ​യി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ട 53 പേ​രി​ൽ 45 പേ​രാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ബ​സി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.



    ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​രി​ൽ നാ​ല് പേ​ർ കാ​റി​ൽ​ മ​ദീ​ന​യി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര തി​രി​ച്ചു. അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന നാ​ല് പേ​ർ മ​ദീ​ന​യി​ൽ പോ​കാ​തെ മ​ക്ക​യി​ൽ ത​ന്നെ ത​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ന​വം​ബ​ർ 23ന് ​സം​ഘം ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ദാ​രു​ണ​മാ​യ അ​പ​ക​ടം. മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ മ​ദീ​ന​യി​ലെ കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ്, മീ​ഖാ​ത്ത്, കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​ശി​ഷ്​​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​സ്ഥ കാ​ര​ണം പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണെ​ന്നും പി​ശ​കു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ അ​തീ​വ ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ പി​ന്തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സൗ​ദി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.


    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ

    (തെ​ല​ങ്കാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ

    പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട പ​ട്ടി​ക)

    1 ഇ​ർ​ഫാ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ്

    2 ഹു​മേ​ര ന​സ്നീ​ൻ

    3 സ​ബീ​ഹ സു​ൽ​ത്താ​ന

    4 അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹം​ദാ​ൻ

    5 അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​സാ​ൻ

    6 ശൈ​ഖ് ന​സീ​റു​ദ്ദീ​ൻ

    7 ഫാ​ത്തി​മ ഉ​മൈ​സ

    8 മ​റി​യം ഫാ​ത്തി​മ

    9 ശൈ​ഖ് സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ

    10 ഫാ​ത്തി​മ മെ​ഹ്റി​ഷ്

    11 ഷ​സാ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്

    12 റി​ദാ ത​സ്‌​നീം

    13 ശൈ​ഖ് ഉ​സൈ​റു​ദ്ദീ​ൻ

    14 അ​ഖ്ത​ർ ബീ​ഗം

    15 അ​നീ​സ് ഫാ​ത്തി​മ

    16 അ​മീ​ന ബീ​ഗം

    17 സാ​റാ ബീ​ഗം

    18 ഖാ​ൻ സ​ലീം

    19 ഷ​ബാ​ന ബീ​ഗം

    20 സ​യ്യി​ദ് ഹു​സൈ​ഫ ജാ​ഫ​ർ

    21 റി​സ്വാ​ന ബീ​ഗം

    22 ശൈ​ഖ് സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ

    23 ഫ​റാ​ന സു​ൽ​ത്താ​ന

    24 ത​സ്മി​യ ത​ഹ്‌​രീ​ൻ

    25 സു​ൽ​ത്താ​ന സ​ന

    26 മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ

    27 ഗൗ​സി​യ ബീ​ഗം

    28 ശ​ഹ്നാ​സ് ബീ​ഗം

    29 മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി

    30 റ​ഹ്മ​ത്ത് ബീ

    31 ​റ​ഹീ​മു​ന്നി​സ

    32 ഉ​റ​ഹ്മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷു​ഹൈ​ബ്

    33 റ​ഈ​സ് ബീ​ഗം

    34 ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ബീ​ഗം

    35 അ​ൽ അ​മൂ​ദി സാ​റാ മ​ഹ്മൂ​ദ്

    36 മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ൻ​സൂ​ർ

    37 സ​ഹീ​ൻ ബീ​ഗം

    38 ഫ​ർ​ഹീ​ൻ ബീ​ഗം

    39 ഷൗ​ക്ക​ത്ത് ബീ​ഗം

    40 സ​കി​യ ബീ​ഗം

    41 പ​ർ​വീ​ൻ ബീ​ഗം

    42 മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​സ്താ​ൻ

    43 മു​ഹ​മ്മ​ദ് മൗ​ലാ​ന

    44 അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​നി അ​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ഹി​ർ ശി​ര​ഹ​ട്ടി

    45 മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്​​ദു​ൽ ശു​ഐ​ബ് (ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​യാ​ൾ)





    All the deceased were pilgrims from Hyderabad
