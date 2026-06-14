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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Jun 2026 10:05 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Jun 2026 10:05 AM IST

    സാ​ങ്കേ​തി​ക മി​ക​വി​െൻറ നേ​ർ​ക്കാ​ഴ്ച​യാ​യി അ​ലി​ഫ് സ്കൂ​ൾ ‘വെ​ബ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്’

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    സാ​ങ്കേ​തി​ക മി​ക​വി​െൻറ നേ​ർ​ക്കാ​ഴ്ച​യാ​യി അ​ലി​ഫ് സ്കൂ​ൾ ‘വെ​ബ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്’
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    സ​ഹ്റ മ​റി​യം, ഉ​വൈ​സ് മ​സ്ഹ​ർ, ഷ​യാ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ്

    റി​യാ​ദ്: അ​ലി​ഫ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ വി​വി​ധ ഐ​ടി അ​ധി​ഷ്ഠി​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘വെ​ബ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വെ​ബ്സൈ​റ്റ് നി​ർ​മാ​ണ മ​ത്സ​ര​മാ​ണ്​ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. ‘സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ ലോ​സ്​​റ്റ്​ ആ​ൻ​ഡ് ഫൗ​ണ്ട് സി​സ്​​റ്റം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യാ​യി​രു​ന്നു വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത​ത്.

    ആ​റ് മു​ത​ൽ എ​ട്ട് വ​രെ​യു​ള്ള ഗ്രേ​ഡു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ്രാ​ഥ​മി​ക സ്ക്രീ​നി​ങ്ങി​ൽ 30-ാളം ​പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മി​ക​ച്ച ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 10 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ൽ പ​ര​സ്പ​രം മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത്. ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി സ​ഹ്റ മ​റി​യം ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും, ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഉ​വൈ​സ് മ​സ്ഹ​ർ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും, എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഷ​യാ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി തി​ള​ക്ക​മാ​ർ​ന്ന വി​ജ​യം നേ​ടി.

    അ​ലി​ഫ് ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് സ്കൂ​ൾ​സ് സി.​ഇ.​ഒ ലു​ഖ്മാ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഐ.​ടി വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് നൗ​ഫ​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​െൻറ വി​ധി​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    സ്കൂ​ൾ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ നൗ​ഷാ​ദ് നാ​ല​ക​ത്ത്, ഐ​ടി വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​ഫാ​ദ്, അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ ശ​ബീ​ബ ചെ​റു​മ​ല​യി​ൽ, ഷ​ഫീ​ഖ്, ജു​മൈ​ല എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

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    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Alif School ‘Web Championship’ as a direct demonstration of technical excellence
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