Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    8 Nov 2025 7:59 AM IST
    Updated On
    8 Nov 2025 7:59 AM IST

    അ​ലി​ഫ്​ സ്​​കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള ‘അ​ത്​​ലി​റ്റ്സ്മോ​സ് 25’ സ​മാ​പി​ച്ചു

    റി​യാ​ദി​ലെ അ​ലി​ഫ്​ സ്​​കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന കാ​യി​ക മേ​ള​യി​ലെ

    വി​ജ​യി​ച്ച​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി വി​ത​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്​

    റി​യാ​ദ്: അ​ലി​ഫ് ഇ​ന്റർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ വാ​ർ​ഷി​ക കാ​യി​ക​മേ​ള​യാ​യ ‘അ​ത്​​ലി​റ്റ്സ്മോ​സി’​ന് സ​മാ​പ​നം. ആ​ൽ​ഫ, ബീ​റ്റ, ഗാ​മ, ഡെ​ൽ​റ്റ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി 50ഓ​ളം മ​ത്സ​ര​യി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 1400 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ​രി​പാ​ടി ഡോ. ​സ​യ്യി​ദ് മ​സൂ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ട്രാ​ക്കി​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ വ​ടം വ​ലി, ഹാ​ൻ​ഡ്​​ബാ​ൾ ഡോ​ഡ്ജ്ബാ​ൾ, ഖോ​ഖോ, ക​ബ​ഡി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു.

    മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ൽ ബോ​യ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ബീ​റ്റ, ഡെ​ൽ​റ്റ, ഗാ​മ ഹൗ​സു​ക​ളും ഗേ​ൾ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ൽ​ഫ, ഗാ​മ, ഡെ​ൽ​റ്റ ഹൗ​സു​ക​ളും യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി.

    ബോ​യ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ര്‍സ​ലാ​ൻ അ​ജ്മീ​ർ ഷാ (​സ​ബ്ജൂ​നി​യ​ർ,ബീ​റ്റ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖോ​ജ (ജൂ​നി​യ​ർ, ഡെ​ൽ​റ്റ), ഹം​സ ഇ​സ്സ​ത്തു​ള്ള (സീ​നി​യ​ർ, ബീ​റ്റ) എ​ന്നി​വ​ർ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി.

    ഗേ​ൾ​സ് സെ​ക്ഷ​നി​ൽ അ​വാ​മ അം​ന (സീ​നി​യ​ർ), ആ​ഫി​യ (ജൂ​നി​യ​ർ), ആ​ലി​യ അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​മ​ദ് (സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ) എ​ന്നി​വ​രും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി.

    ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​നും വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നും അ​ലി​ഫ് ഗ്രൂ​പ്പ് ഓ​ഫ് സ്കൂ​ൾ​സ് സി.​ഇ.​ഒ ലു​ഖ്‌​മാ​ൻ അ​ഹ​മ​ദ്, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ ഷം​സാ​ദി​നേ​യും ഷ​ബീ​ബ​യേ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. നൗ​ഷാ​ദ് നാ​ല​ക​ത്ത്, ഫാ​ത്തി​മ ഖൈ​റു​ന്നി​സ, അ​ലി ബു​ഖാ​രി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:Saudi NewsSports FestivalAlif Schoolgulf news malayalam
    News Summary - Alif School Sports Festival 'Athletesmos 25' concludes
