Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 8:36 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 8:36 AM IST

    അ​ലി​ഫ് സ്കൂ​ൾ ‘ബു​ക്ക് ബ്ലൂം 500’ ​നാ​ളെ; 504 പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഒ​രേ വേ​ദി​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    അ​ലി​ഫ് സ്കൂ​ൾ ‘ബു​ക്ക് ബ്ലൂം 500’ ​നാ​ളെ; 504 പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഒ​രേ വേ​ദി​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു
    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക മി​ക​വി​ന് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ മാ​തൃ​ക​യൊ​രു​ക്കി റി​യാ​ദ് അ​ലി​ഫ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ. ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ 10 വ​രെ​യു​ള്ള ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ര​ചി​ച്ച 504 പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഒ​രേ വേ​ദി​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ‘ബു​ക്ക് ബ്ലൂം 500’ ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും.

    റി​യാ​ദ്​ ശി​ഫ​യി​ലെ ഖ​സ​ർ അ​ൽ അ​മീ​രി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് പ്ര​മു​ഖ മാ​ധ്യ​മ​നി​രൂ​പ​ക​നും മു​ൻ അ​റ​ബ് ന്യൂ​സ് ചീ​ഫ് എ​ഡി​റ്റ​റു​മാ​യ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ മ​ഈ​ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്​​റ്റി​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു ബൃ​ഹ​ത്താ​യ പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ് ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, അ​റ​ബി​ക്, മ​ല​യാ​ളം, ഹി​ന്ദി, ഉ​ർ​ദു, ക​ന്ന​ട, ത​മി​ഴ് എ​ന്നീ ഏ​ഴ് ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ര​ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഥ, ക​വി​ത, യാ​ത്രാ​വി​വ​ര​ണം, ആ​ത്മ​ക​ഥ, ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ൾ, പൊ​തു​വി​ജ്ഞാ​നം, പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി 10ഓ​ളം വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ര​ച​ന​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ‘എ​​ന്റെ പു​സ്ത​കം; എ​െൻറ അ​ഭി​മാ​നം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​ഴ് മാ​സ​മാ​യി സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ എ​ഴു​ത്തു പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​െൻറ പ​രി​സ​മാ​പ്തി​യാ​ണി​ത്.

    സ​ർ​ഗ​ശേ​ഷി​യു​ള്ള 500 കു​ട്ടി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന വ​ലി​യ ദൗ​ത്യ​മാ​ണ് അ​ലി​ഫ് സ്കൂ​ൾ ഇ​തി​ലൂ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

