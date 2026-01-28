Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 7:56 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 7:56 AM IST

    ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ്​ നേ​ടി അ​ലി​ഫ് സ്കൂ​ൾ

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 506 പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഒ​രേ വേ​ദി​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്​​തു
    ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ്​ നേ​ടി അ​ലി​ഫ് സ്കൂ​ൾ
    ‘ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ്’ പ്ര​തി​നി​ധി​യി​ൽ നി​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് റി​യാ​ദി​ലെ അ​ലി​ഫ്​ സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ട്ടി​ക​ൾ ര​ചി​ച്ച പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഒ​രേ വേ​ദി​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ പി​റ​ന്ന​ത് പു​തി​യൊ​രു ലോ​ക​ച​രി​ത്രം. റി​യാ​ദി​ലെ അ​ലി​ഫ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക മി​ക​വി​ന് ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ് അം​ഗീ​കാ​രം. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ‘ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ക്രി​യേ​റ്റി​വ് റൈ​റ്റി​ങ്​ ഇ​വ​ൻ​റ്​’ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തി​നാ​ണ് സ്കൂ​ൾ ഈ ​ആ​ഗോ​ള നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്.

    ‘ബു​ക്ക് ബ്ലൂം 500’ ​എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ, സ്കൂ​ളി​ലെ ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ 10 വ​രെ​യു​ള്ള ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ര​ചി​ച്ച 506 പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രേ​സ​മ​യം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത്. ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ് പ്ര​തി​നി​ധി ച​ട​ങ്ങി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തു​ക​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറി​ന് കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, അ​റ​ബി​ക്, മ​ല​യാ​ളം, ഹി​ന്ദി, ഉ​റു​ദു, ക​ന്ന​ട, ത​മി​ഴ് എ​ന്നീ ഏ​ഴ്​ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​യി 506 പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ കു​ട്ടി​ക​ൾ ര​ചി​ച്ച​ത്. ക​ഥ, ക​വി​ത, നോ​വ​ൽ, യാ​ത്രാ​വി​വ​ര​ണം, ആ​ത്മ​ക​ഥ, ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ൾ, പൊ​തു​വി​ജ്ഞാ​നം തു​ട​ങ്ങി 10 സാ​ഹി​ത്യ​ശാ​ഖ​ക​ളി​ലു​ള്ള​താ​ണ്​ പു​സ്​​ത​ക​ങ്ങ​ൾ. ‘എ​െൻറ പു​സ്ത​കം; എ​െൻറ അ​ഭി​മാ​നം’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​ഴ് മാ​സ​മാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ശാ​സ്ത്രീ​യ എ​ഴു​ത്തു പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​െൻറ പ​രി​സ​മാ​പ്തി​യാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​നേ​ട്ടം.

    പ്ര​മു​ഖ മാ​ധ്യ​മ നി​രീ​ക്ഷ​ക​നും മു​ൻ അ​റ​ബ് ന്യൂ​സ് ചീ​ഫ് എ​ഡി​റ്റ​റു​മാ​യ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ മ​ഈ​ന ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സാ​ഹി​ത്യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള സ്കൂ​ളി​െൻറ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക-​ബി​സി​ന​സ്​ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ലി​ഫ് ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് സ്കൂ​ൾ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ലി അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ, സി.​ഇ.​ഒ ലു​ഖ്മാ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ, സൗ​ദി ഗ​സ​റ്റ് എ​ഡി​റ്റ​ർ ഹ​സ​ൻ ചെ​റൂ​പ്പ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ‘വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ചി​ന്ത​ക​ളു​ടെ മൂ​ർ​ച്ച കൂ​ട്ടാ​നും വൈ​കാ​രി​ക ബു​ദ്ധി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും വാ​യ​ന​യും എ​ഴു​ത്തും ശീ​ല​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ അ​ലി​ഫ് ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ ലു​ഖ്മാ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. വാ​യ​ന​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ്കൂ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ‘റീ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് റി​ജോ​യ്‌​സ്’ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു ബൃ​ഹ​ത്താ​യ പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​ന പ​ദ്ധ​തി ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഒ​രു വി​ദ്യാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ലി​ഫ് ഗ്രൂ​പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ അ​ബ്​​ദു​ൽ നാ​സ​ർ ഹാ​ജി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, സ്കൂ​ൾ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ അ​ലി ബു​ഖാ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

