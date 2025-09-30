Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 8:22 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 8:22 AM IST

    ദേ​ശീ​യ ദി​നം ഉത്സവമാക്കി അ​ലി​ഫ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ

    റി​യാ​ദി​ലെ അ​ലി​ഫ് ഇ​ൻ്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്.

    റി​യാ​ദ്: വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ അ​ണി​നി​ര​ന്ന വ​ർ​ണ്ണാ​ഭ​മാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് റി​യാ​ദി​ലെ അ​ലി​ഫ് ഇ​ൻ്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക ഔ​ന്നി​ത്യ​വും വി​ഷ​ൻ 2030 ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന വി​ക​സ​ന​ക്കു​തി​പ്പും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി.

    സ്കൂ​ൾ ക്യാ​മ്പ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി അ​ലി​ഫ് ഗ്രൂ​പ്പ് ഓ​ഫ് സ്കൂ​ൾ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ലി അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ബ്ദു​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​ഫൈ​രി​ജി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. അ​ലി​ഫ് ഗ്രൂ​പ്പ് ഓ​ഫ് സ്കൂ​ൾ​സ് സി.​ഇ.​ഒ ലു​ഖ്മാ​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഒ​ന്നാം ദി​വ​സം കെ.​ജി, ഗ്രേ​ഡ് ഒ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളു​ടെ പ്ര​സം​ഗം, ഡാ​ൻ​സ്, അ​റ​ബി ഗാ​നം, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഡാ​ൻ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. ര​ണ്ടാം ദി​നം സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ സൗ​ദി മാ​തൃ​ക വി​ളി​ച്ച​റി​യി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് വി​വി​ധ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ദേ​ശ​ഭ​ക്തി ഗാ​ന​വും സ്കി​റ്റും ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    ഖാ​ലി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഹൈ​ൽ, ഫൈ​സ​ൽ തൗ​ഫീ​ഖ് ഹ​സ​ൻ ജി​സ്തീ​നി​യ്യ, അ​ലി​ഫ് ഗ്രൂ​പ്പ് ഓ​ഫ് സ്കൂ​ൾ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, നെ​സ്റ്റോ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​നാ​സ​ർ, അ​ലി​ഫ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ സ്കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ബോ​യ്സ് വി​ഭാ​ഗം മാ​നേ​ജ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ഹ്താ​നി, ഗേ​ൾ​സ് വി​ഭാ​ഗം മ​നേ​ജ​ർ മു​നീ​റ അ​ൽ സ​ഹ് ലി, ​ബോ​യ്സ് വി​ഭാ​ഗം ഹെ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ നൗ​ഷാ​ദ് നാ​ല​ക​ത്ത്, ഗോ​ൾ​സ് വി​ഭാ​ഗം പ്ര​ധാ​ന അ​ധ്യാ​പി​ക ഫാ​ത്തി​മ ഖൈ​റു​ന്നി​സ, അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ അ​ലി ബു​ഖാ​രി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​മീ​ർ, ഫ​ർ​സാ​ന ജ​ബീ​ൻ, വി​സ്മി ര​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രെ അ​ലി​ഫ് മാ​നേ​ജ്മെ​ൻ്റ് പ്ര​ത്യേ​കം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

