Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 7:49 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 7:49 AM IST

    അ​ലി​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ളി​ന് ഐ.​എ​സ്.​ഒ അം​ഗീ​കാ​രം

    അ​ലി​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ളി​ന് ഐ.​എ​സ്.​ഒ അം​ഗീ​കാ​രം
    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക രം​ഗ​ത്ത് 15 വ​ർ​ഷ​ം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ അ​ലി​ഫ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ന്റെ മി​ക​വാ​ർ​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഐ.​എ​സ്.​ഒ അം​ഗീ​കാ​രം.

    അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് രം​ഗ​ത്തെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ലെ ക്രി​യാ​ത്മ​ക​ത വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ആ​ക്ടി​വി​റ്റി​ക​ൾ, ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ പ​ഠ​നാ​നു​ഭ​വം വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ൾ, സ​ർ​ഗ​ശേ​ഷി​യെ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, സാ​മൂ​ഹ്യ​പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് അ​ലി​ഫ് സ്കൂ​ൾ ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. 2009 ലാ​ണ് അ​ലി​ഫ് സ്കൂ​ളി​ന്റെ തു​ട​ക്കം. 2019ൽ ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് അ​ലി​ഫ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സ്കൂ​ളും രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള അ​ലി​ഫ് വെ​ർ​ച്വ​ൽ സ്കൂ​ളു​മാ​യി അ​ലി​ഫ് ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് സ്കൂ​ൾ​സ് വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ വ​ഴി​യി​ൽ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്നു.

    ISO 9001: 2015 നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ​യും ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ലി അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, സി.​ഇ.​ഒ ലു​ഖ്മാ​ൻ അ​ഹ്മ​ദ്, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

