Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 7:51 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 7:51 AM IST

    അ​ലി​ഫ് ‘ലി​ങ്കോ ഡ്ര​മാ​റ്റി​ക്സ്-25’ സ​മാ​പി​ച്ചു

    മൂ​ന്ന് വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി ഒ​ന്നാം ത​രം മു​ത​ൽ എ​ട്ടാം​ത​രം വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ മ​ത്സ​രിച്ചു
    അ​ലി​ഫ് ‘ലി​ങ്കോ ഡ്ര​മാ​റ്റി​ക്സ്-25’ സ​മാ​പി​ച്ചു
    അ​ലി​ഫ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ വാ​ർ​ഷി​ക നാ​ട​ക മ​ത്സ​ര​മാ​യ ലി​ങ്കോ ഡ്ര​മാ​റ്റി​ക്സി​ൽ​നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: അ​ലി​ഫ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക നാ​ട​ക മ​ത്സ​ര​മാ​യ ലി​ങ്കോ ഡ്ര​മാ​റ്റി​ക്സി​ന് സ​മാ​പ​നം. സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​വി​ഷ്കാ​രം, ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം എ​ന്നി​വ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഒ​രു പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണ് ലി​ങ്കോ​ഡ്രാ​മാ​റ്റി​ക്സ്. സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യു​ടെ​യും ആ​വി​ഷ്കാ​ര​ത്തി​​ന്റെ​യും ക​ലാ​വി​സ്മ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു ഒ​രോ നാ​ട​ക​വും. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലെ വി​ല്യം ഷേ​ക്സ്പി​യ​റി​െൻറ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന എ.​ഐ സ​ങ്കേ​ത​ങ്ങ​ളെ പ്ര​മേ​യ​മാ​ക്കി​യ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളും വേ​ദി​ക​ളി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    മൂ​ന്ന് വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി ഒ​ന്നാം ത​രം മു​ത​ൽ എ​ട്ടാം​ത​രം വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വേ​ഷ​മ​ണി​ഞ്ഞു. നാ​ല് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്. കാ​റ്റ​ഗ​റി ഒ​ന്നി​ൽ ഗ്രേ​ഡ് ടു ​സി​യും കാ​റ്റ​ഗ​റി ര​ണ്ടി​ൽ ഫോ​ർ ബി​യും കാ​റ്റ​ഗ​റി മൂ​ന്നി​ൽ സി​ക്​​സ്​ എ​യും കാ​റ്റ​ഗ​റി നാ​ലി​ൽ എ​യ്​​റ്റ്​ എ​യും ഗേ​ൾ​സ് സെ​ക്ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ബോ​യ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന്, നാ​ല് കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യി സി​ക്​​സ്​ ജി​യും സെ​വ​ൻ എ​ഫും ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ലി​ങ്കോ ഡ്ര​മാ​റ്റി​ക്സി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ​യെ​യും മെ​ഹ്റി​ൻ മാ​ജി​ദി​നെ​യും അ​ലി​ഫ് ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് സ്കൂ​ൾ​സ് സി.​ഇ.​ഒ ലു​ഖ്മാ​ൻ അ​ഹ്മ​ദ്, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    X