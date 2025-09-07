Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅ​ൽ​ഹു​ദാ മ​ദ്റ​സ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 7:41 AM IST

    അ​ൽ​ഹു​ദാ മ​ദ്റ​സ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ൽ​ഹു​ദാ മ​ദ്റ​സ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel

    ജി​ദ്ദ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ജി​ദ്ദ​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള അ​ൽ​ഹു​ദാ മ​ദ്റ​സ​യു​ടെ പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് വ​ർ​ണ​ശ​ഭ​ള​മാ​യ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വ​ത്തോ​ടെ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. പു​തു​താ​യി ചേ​ർ​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളെ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പൂ​ക്ക​ളും മി​ഠാ​യി​ക​ളും ന​ൽ​കി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ആ​ക്ടിങ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ ഫാ​റൂ​ഖി, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ൻ​വ​ർ ക​ട​ലു​ണ്ടി, ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, സെ​ന്റ​ർ സ്റ്റാ​ഫു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    1987ൽ ​പ​രി​മി​ത​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച അ​ൽ​ഹു​ദാ മ​ദ്റ​സ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ആ​ദ്യ​ത്തെ വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത മ​ത​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ദ്റ​സ​യു​ടെ ആ​രം​ഭ ഘ​ട്ടം മു​ത​ലു​ള്ള ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള മ​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രീ​തി​ക​ൾ ഇ​ന്നും നി​ല​നി​ർ​ത്തി പോ​രു​ന്നു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി കെ.​എ​ൻ.​എം മ​ർ​ക്ക​സു ദ്ദ​അ​വ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത CIER സി​ല​ബ​സാ​ണ് പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​വും പ​രി​ച​യ സ​മ്പ​ത്തു​മു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ക-​അ​ധ്യാ​പി​ക​മാ​രാ​ണ് മ​ദ്റ​സ​യു​ടെ ക​രു​ത്ത്.

    ബു​ധ​ൻ, വ്യാ​ഴം ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഒ​രു ബാ​ച്ചും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മ​റ്റൊ​രു ബാ​ച്ചു​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ 400ഓ​ളം കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ പു​തി​യ ബാ​ച്ച് പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ണ്ട്. ജി​ദ്ദ ശ​റ​ഫി​യ​യി​ൽ, ജി​ദ്ദ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് പെ​ട്ടെ​ന്ന് എ​ത്തി​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ളി​ക്കാ​വു​ന്ന ഗ്രൗ​ണ്ട് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ല്ല​യി​ലാ​ണ് അ​ൽ​ഹു​ദാ മ​ദ്റ​സ നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്.

    പു​തി​യ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ തു​ട​രു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ളെ ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ബു​ധ​ൻ, വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ദ്റ​സ ഓ​ഫി​സി​ൽ നേ​രി​ൽ വ​ന്ന് അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ എ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. അ​ഡ്മി​ഷ​നും മ​റ്റു അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ഓ​ഫി​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ് എ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ന​മ്പ​ർ: 057 246 6073

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsLatest NewsAlhuda MadrasahSaudi Arabian News
    News Summary - Alhuda Madrasa organized an entrance festival
    Similar News
    Next Story
    X