    22 Dec 2025 7:22 AM IST
    22 Dec 2025 7:22 AM IST

    അ​ൽ​ബ​ഹ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സ​മാ​പി​ച്ചു

    അ​ൽ​ബ​ഹ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സ​മാ​പി​ച്ചു
    ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 15ാമ​ത് അ​ൽ​ബ​ഹ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ

    വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ അ​ൽ​ബ​ഹ സെ​ക്ട​ർ ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    Listen to this Article


    അ​ൽ​ബ​ഹ: രി​സാ​ല സ്​​റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ളി​ന് (ആ​ർ.​എ​സ്.​സി) കീ​ഴി​ലു​ള്ള ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 15ാമ​ത് അ​ൽ​ബ​ഹ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സ​മാ​പി​ച്ചു. മൂ​ന്ന് സെ​ക്ട​റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി നി​ര​വ​ധി മ​ത്സ​രാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​ൽ​ബ​ഹ സെ​ക്ട​ർ 65 പോ​യ​ൻറ് നേ​ടി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും 45 പോ​യ​ൻറ് നേ​ടി ബ​ൽ​ജൂ​ർ​ഷി സെ​ക്ട​ർ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും 39 പോ​യി​ൻറ് നേ​ടി തി​ഹാ​മ സെ​ക്ട​ർ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​യാ​യി അ​ൽ​ബ​ഹ സെ​ക്ട​റി​ലെ ഫാ​ത്തി​മ സ​ന​യും സ​ർ​ഗ​പ്ര​തി​ഭ​യാ​യി ഷെ​സ എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ബ​ഷീ​ർ നൂ​റാ​നി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം മ​ൻ​സൂ​ർ ചു​ണ്ട​മ്പ​റ്റ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ൻ​സാ​ർ സം​സ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, അ​നീ​സ് ചെ​മ്മാ​ട്, ഫൈ​റൂ​സ് വെ​ള്ളി​ല, ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ക​ട​മ്പോ​ട്, മ​ജീ​ദ് അ​കീ​ക്, അ​ബ്ദു​ല്ല മം​ഗ​ലാ​പു​രം, സി​ദ്ദീ​ഖ് ബ​ൽ​ജൂ​ർ​ഷി, റ​ഫീ​ഖ് മേ​ൽ​മു​റി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ സൈ​നി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഇ​ല്യാ​സ് ചെ​ട്ടി​പ്പ​ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

