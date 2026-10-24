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    ദ​മ്മാം ആ​ല​പ്പി സ്പോ​ർ​ട്സ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് സാ​സ​ൺ 7 മ​ൽ​സ​രം ന​വം​ബ​ർ 12, 13 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ

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    ദ​മ്മാം ആ​ല​പ്പി സ്പോ​ർ​ട്സ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് സാ​സ​ൺ 7 മ​ൽ​സ​രം ന​വം​ബ​ർ 12, 13 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ
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    ദ​മ്മാം: സൗ​ദി ആ​ല​പ്പി സ്പോ​ർ​ട്സി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ല​പ്പി പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് (എ.​പി.​എ​ൽ) സീ​സ​ൺ 7 ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്

    ന​വം​ബ​ർ 12, 13 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ദ​മ്മാം ഗൂ​ഖ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക്ക​രി​ച്ചു. ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ബാ​ലു ബി​ജു ജോ​ർ​ജ് (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), സി​ദ്ദി​ഖ് കാ​യം​കു​ളം (ക​ൺ​വീ​ന​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി ജോ​ർ​വി​ൻ ജീ ​ജോ​ർ​ജി​നെ​യും കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​യി അ​വി​നാ​ശ് ശ​ശി​ധ​ര​നെ​യും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ശ്‌​ച​യി​ച്ചു..

    മ​ത്‌​സ​ര​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യാ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​വം​ബ​ർ 12 ന് ​ആ​ല​പ്പി മാ​ര​ത്തോ​ൺ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    മ​ത്‌​സ​ര​ദി​ന​ത്തി​ലെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഫാ​ൻ​സി ഡ്ര​സ് മ​ത്സ​രം, വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    News Summary - Alappuzha Sports Premier League
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