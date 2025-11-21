Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 21 Nov 2025 2:15 PM IST
    date_range 21 Nov 2025 2:15 PM IST

    ആലപ്പുഴ കൂട്ടായ്മ ശിശുദിനം ആഘോഷിച്ചു

    കു​ടും​ബസം​ഗ​മ​വും വി​ൻ​റ​ർ ഫെ​സ്​​റ്റും നടന്നു
    ആലപ്പുഴ കൂട്ടായ്മ ശിശുദിനം ആഘോഷിച്ചു
    ഈ​സ്റ്റ് വെ​നീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​ടും​ബസം​ഗ​മം, വി​ന്റർ ഫെ​സ്​​റ്റ്​ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    റി​യാ​ദ്: ആ​ല​പ്പു​ഴ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഈ​സ്​​റ്റ്​ വെ​നീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഇ​വാ) ശി​ശു​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. സം​ഗീ​ത സാ​യാ​ഹ്ന​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി​യ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വും വി​ൻ​റ​ർ ഫെ​സ്​​റ്റും ബ​ദീ​അ വാ​ദി ഏ​രി​യാ​യി​ലെ ഇ​സ്തി​റാ​ഹ​യി​ൽ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്​ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ആ​ൻ​റ​ണി വി​ക്ട​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ഷ് ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ നി​സാ​ർ മു​സ്ത​ഫ, ചാ​രി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി​ജു പീ​റ്റ​ർ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ സു​രേ​ഷ് ആ​ല​പ്പു​ഴ, ഹാ​ഷിം ചീ​യാം​വേ​ലി​ൽ, ടി.​എ​ൻ.​ആ​ർ. നാ​യ​ർ, കി​ഷോ​ർ കു​മാ​ർ, ബി​ജു പാ​തി​ര​പ​ള്ളി, ആ​സി​ഫ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം വ​ഹി​ച്ചു.

    സു​രേ​ഷ് ആ​ല​പ്പു​ഴ, കി​ഷോ​ർ കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. പി.​ടി. ബി​ബി​ൻ, അ​ൻ​സ​ർ ആ​ല​പ്പു​ഴ, ഫൈ​സ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഉ​ദ​യ​കു​മാ​ർ, രേ​ണു സു​രേ​ഷ്, നാ​ഷി​റാ സു​ഹൈ​ൽ, ഷെ​റി​ൻ രാ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. ശ്രീ​ല​ക്ഷ്മി രാ​ജേ​ഷ്, അ​ദീ​നാ രാ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നൃ​ത്ത​പ​രി​പാ​ടി​യും പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ഇ​മ്പ​മേ​കി. ജ​യ​രാ​ജ്‌ വി​ജ​യ​ൻ, ഹാ​ഷിം, ഷാ​ജി പു​ന്ന​പ്ര, ഫാ​രി​സ് സെ​യ്ഫ്, താ​ഹി​ർ ക​ക്കാ​ഴം, സി​റി​ൽ തോ​മ​സ്, അ​ൻ​വ​ർ ഇ​ക്ബാ​ൽ, ബി​ന്ദു സാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ലൈ​വ് കി​ച്ച​ണി​ൽ നി​ന്നും സ്വാ​ദി​ഷ്​​ട​മാ​യ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കി​ട്ടു ക​ഴി​ച്ചു.

    ഹ​രി നാ​യ​ർ, ജു​ഗ​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ, നൂ​റു​ദ്ധീ​ൻ, സ​ജീ​മ, സു​ഹൈ​ൽ, അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ, വ​രു​ൺ വ​ർ​ഗീ​സ്, രാ​ജേ​ഷ് ഫെ​ലി​ക്സ്, സാ​ബു പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​യ്ക്ക​ൽ, അ​മ​ൽ കാ​രി​ച്ചാ​ൽ ഉ​ല്ലാ​സ്, ഫി​റോ​സ്, അ​ജി​ൻ സി​ബി, റീ​ന സി​ജു, സീ​ന നി​സാ​ര്‍, പ്ര​വീ​ണ രാ​ജേ​ഷ്, മാ​യ ജ​യ​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​രും കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ഹി​ച്ചു.

