Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    25 Sept 2025 7:20 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 7:20 AM IST

    ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ ഡി​ബേ​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ൽ യാ​സ്മി​ൻ സ്കൂ​ളി​ന് മി​ക​ച്ച നേ​ട്ടം

    ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ ഡി​ബേ​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ൽ യാ​സ്മി​ൻ സ്കൂ​ളി​ന് മി​ക​ച്ച നേ​ട്ടം
    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന 33ാമ​ത് സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ സോ​ണ​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഡി​ബേ​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ റി​യാ​ദി​ലെ അ​ൽ യാ​സ്മി​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ വ​ള​രെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ബോ​യ്സ് സെ​ക്ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് നൂ​ഹ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ഗേ​ൾ​സ് സെ​ക്ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ഫി​ൽ​സ ഫാ​ത്തി​മ​യും നേ​ടി.

    സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം ലാ​മി​സ് ബി​ൻ ഇ​ക്ബാ​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​യി. ‘കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​നം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ദു​ര​ന്ത​മാ​ണ്, അ​ല്ലാ​തെ മ​റി​ക​ട​ക്കേ​ണ്ട ഒ​രു സാ​ങ്കേ​തി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​യ​ല്ല', തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ നി​ര​ക്കി​ലെ വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് കാ​ര​ണം സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി​യാ​ണ്’ എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു വി​ഷ​യം. ഇ​തി​നാ​യി കു​ട്ടി​ക​ളെ ത​യാ​റാ​ക്കി അ​വ​രെ ഇ​തി​നു​വേ​ണ്ട നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ എ​ല്ലാ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും അ​ൽ യാ​സ്മി​ൻ കോം​പ്ല​ക്സ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ഇ​ലാ​ഹ് അ​ൽ മൊ​യ്ന അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജ് സു​ബി ഷാ​ഹി​ർ, ഗേ​ൾ​സ്‌ സെ​ക്ഷ​ൻ ഹെ​ഡ്മി​സ്‌​ട്ര​സ് നി​ഖ​ത്ത് അ​ൻ​ജും, ബോ​യ്സ് സെ​ക്ഷ​ൻ ഹെ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ​സ് അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, ഓ​ഫി​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് റ​ഹീ​ന ല​ത്തീ​ഫ്, പി.​ആ​ർ.​ഒ സെ​യ്ന​ബ്, മു​ദീ​റ ഹാ​ദി​യ, ബ​ത്തൂ​ൽ എ​ന്നി​വ​രും കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റേ​ഴ്‌​സും ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് വി​ഭാ​ഗം അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മു​ഴു​വ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും പ്ര​ത്യേ​കം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

