Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 Feb 2026 10:13 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Feb 2026 10:32 PM IST

    അൽ യാസ്മിൻ സ്കൂൾ 12ാം ക്ലാസ് ബിരുദദാന ചടങ്ങ്

    അൽ യാസ്മിൻ സ്കൂൾ 12ാം ക്ലാസ് ബിരുദദാന ചടങ്ങ്
    റിയാദിലെ അൽ യാസ്മിൻ ഇൻറർനാഷനൽ സ്കൂളിലെ 2025–26 അക്കാദമിക് വർഷത്തെ 12ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളുടെ ബിരുദദാന ചടങ്ങ്​

    റിയാദ്: റിയാദിലെ അൽ യാസ്മിൻ ഇൻറർനാഷനൽ സ്കൂളിലെ 2025–26 അക്കാദമിക് വർഷത്തെ 12ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളുടെ ബിരുദദാന ചടങ്ങ് നടന്നു. സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും ബാച്ചുകൾക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി. ഖുർആൻ പാരായണത്തോടെ ആരംഭിച്ച ചടങ്ങിൽ സാമൂഹിക-വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ അതിഥികളായെത്തി.

    ഡോ. ഇബ്രാഹിം ഫർഹാൻ (അത്താ എജുക്കേഷൻ കമ്പനി ഇൻറർനാഷനൽ സെക്ഷൻ ജനറൽ ഡയറക്​ടർ), അബ്​ദുൽ ഇല അൽ മൗയിന (കോംപ്ലക്സ് മാനേജർ), ഡോ. സലീൽ ഹസൻ (പ്രിൻസിപ്പൽ), ഷിഹാബ് കൊട്ടുക്കാട് (പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മാൻ ജേതാവ്), അഡ്വ. ജോസ് എബ്രഹാം (സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകൻ), ഡോ. അഷ്റഫ് അലി, നയീം അബ്​ദുൽ ഖയ്യും, സലീം, ഡോ. സോണിയ ജോർജ്, അബ്​ദുൽ അസീസ് പവിത്ര, ലത്തീഫ് തെച്ചി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. ബോയ്സ് സെക്ഷൻ ഹെഡ്മാസ്​റ്റർ അബ്​ദുൽ റഷീദ്, ഗേൾസ് സെക്ഷൻ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് നിഖത് അൻജും എന്നിവർ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. സ്കൂൾ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും കോർഡിനേറ്റർമാരും ചടങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകി.

    അധ്യാപകർ തങ്ങളുടെ പ്രിയ ശിഷ്യർക്കായി തയാറാക്കിയ വിഡിയോ സന്ദേശങ്ങളും, വിദ്യാർഥികളുടെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലെ സുന്ദരമായ നിമിഷങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയ ‘വിഡിയോ ഓഫ് മെമ്മറീസ്’ പ്രദർശനവും സദസ്സിനെ വികാരഭരിതമാക്കി. ഔപചാരികമായ ബിരുദദാനത്തിനൊപ്പം കൊച്ചു കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ച കലാപരിപാടികൾ ചടങ്ങിന് മാറ്റുകൂട്ടി.

