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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Aug 2026 7:27 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2026 7:27 AM IST

    200 ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്​​​ തു​ട​ക്കം; സൗ​ദി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഓ​ഫ​ർ മാ​മാ​ങ്ക​വു​മാ​യി അ​ൽ​വ​ഫ ഹൈ​പ്പ​ർ ജി​ദ്ദ

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    ശ​നി​യാ​ഴ്​​ച വ​രെ ത്രി​ല്ല​ർ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും വി​സ്മ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​ല​ക്കു​റ​വു​ക​ളും
    200 ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്​​​ തു​ട​ക്കം; സൗ​ദി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഓ​ഫ​ർ മാ​മാ​ങ്ക​വു​മാ​യി അ​ൽ​വ​ഫ ഹൈ​പ്പ​ർ ജി​ദ്ദ
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    ജി​ദ്ദ: ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​വും പി​ന്തു​ണ​യും ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി അ​ൽ​വ​ഫ ഹൈ​പ്പ​ർ ജി​ദ്ദ ബ​ഗ്ദാ​ദി​യ 200 ദി​നാ​ഘോ​ഷം വ​മ്പി​ച്ച ഓ​ഫ​റു​ക​ളോ​ടും വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടും കൂ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ബു​ധ​നാ​ഴ്​​ച മു​ത​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്​​ച വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച വി​ല​ക്കു​റ​വു​ക​ളും നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​തി​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ‘200 ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഷോ​പ്പി​ങ്​ പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കും മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത അ​നു​ഭ​വ​മാ​കു​മെ​ന്നും മാ​നേ​ജ്മെൻറ്​ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​ഴം, പ​ച്ച​ക്ക​റി, മാം​സം, മ​ത്സ്യം, ഗ്രോ​സ​റി, ഫ്രോ​സ​ൺ ഫു​ഡ്, ഡ​യ​റി, ബേ​ക്ക​റി, ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, കി​ച്ച​ൻ​വെ​യ​ർ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, ഫാ​ഷ​ൻ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക ആ​ഘോ​ഷ വി​ല​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കും. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മ​ത്സ​രാ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ വി​ല​ക​ളാ​ണ് ഈ ​ആ​ഘോ​ഷ​കാ​ല​ത്ത് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ൽ​വ​ഫ ഹൈ​പ്പ​ർ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ‘മി​ക​ച്ച ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം, ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല’ എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ എ​ല്ലാ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ ലാ​ഭ​ക​ര​മാ​യ ഷോ​പ്പി​ങ്​ അ​നു​ഭ​വം ഒ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​െൻറ ല​ക്ഷ്യം. കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം എ​ത്തു​ന്ന ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി സ​ർ​പ്രൈ​സ് ആ​ക്ടി​വി​റ്റി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും നാ​ല് ദി​വ​സ​ത്തെ ഈ ​ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രും പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്ന് മി​ക​ച്ച ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ൽ​വ​ഫ ഹൈ​പ്പ​ർ ജി​ദ്ദ ബ​ഗ്ദാ​ദി​യ മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ്​ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

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    TAGS:JeddahSaudi Arabiabiggest offersAl Wafa Hypermarket
    News Summary - സൗ​ദി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഓ​ഫ​ർ മാ​മാ​ങ്ക​വു​മാ​യി അ​ൽ​വ​ഫ ഹൈ​പ്പ​ർ ജി​ദ്ദ
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