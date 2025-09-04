Begin typing your search above and press return to search.
    അ​ൽ​ഉ​ല ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ധാ​ര​ണ

    അ​ൽ​ഉ​ല റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യും ഇ​മാം തു​ർ​ക്കി ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല റോ​യ​ൽ നേ​ച​ർ റി​സ​ർ​വ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യും ത​മ്മി​ലാ​ണ് ക​രാ​ർ
    അ​ൽ​ഉ​ല ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ധാ​ര​ണ
    അ​ൽ​ഉ​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ

    യാം​ബു: സൗ​ദി​യി​ലെ വി​ശാ​ല​മാ​യ പ്രാ​ചീ​ന ന​ഗ​രി​യി​ലൊ​ന്നാ​ണ് അ​ൽ ഉ​ല ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ജൈ​വ വൈ​വി​ധ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ച് അ​ൽ ഉ​ല റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യും ഇ​മാം തു​ർ​ക്കി ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല റോ​യ​ൽ നേ​ച​ർ റി​സ​ർ​വ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യും ത​മ്മി​ൽ ധാ​ര​ണ പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. പൊ​തു​വി​ക​സ​നം, ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം, പ​രി​സ്ഥി​തി സു​സ്ഥി​ര​ത, അ​ൽ ഉ​ല​യി​ലെ സ​മൂ​ഹ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ മി​ക​ച്ച രീ​തി​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ലും പ്ര​കൃ​തി​വി​ഭ​വ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ ദേ​ശീ​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും പ​ര​സ്പ​ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.


    അ​ൽ​ഉ​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ

    ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക കാ​ര്യ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റി​ലും സ്ഥാ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​ത്തി​ന്റെ കൈ​മാ​റ്റം, ദേ​ശീ​യ വി​ക​സ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ൽ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക, ദേ​ശീ​യ പു​രോ​ഗ​തി​യോ​ടു​ള്ള ഇ​രു ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യെ ധാ​ര​ണ പ​ത്രം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ബ​ഹു​മു​ഖ​മാ​യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പൈ​തൃ​ക സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും പ്ര​ത്യേ​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ഫ​ലം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ അ​ൽ​ഉ​ല​യി​ലെ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും സം​യോ​ജി​ത സു​സ്ഥി​ര​ത​ക്കു​മു​ള്ള വി​ഷ​ൻ 2030 ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും പു​തി​യ ധ​ര​ണ പ​ത്രം വ​ഴി സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ജ​ല​വും വ​ള​ക്കൂ​റു​ള്ള കൃ​ഷി​ഭൂ​മി​യും ദൈ​വം ക​നി​ഞ്ഞ​രു​ളി​യ അ​ൽ​ഉ​ല പ്ര​ദേ​ശം മ​ദീ​ന പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ വ​ട​ക്കു ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ ന​ഗ​രി​യാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന മ​ദീ​ന​യി​ൽ നി​ന്നും ഇ​വി​ടേ​ക്ക് 400 കി​ലോ മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​മു​ണ്ട്. പു​രാ​ത​ന കാ​ല​ത്ത് ശു​ദ്ധ​ജ​ലം സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യി ഒ​ഴു​കി​യ ര​ണ്ട് അ​രു​വി​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് ച​രി​ത്രം പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​അ​രു​വി​ക​ളു​ടെ ഓ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​യ​രം കൂ​ടി​യ ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ക​ൾ ധാ​രാ​ളം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വ​ത്രെ. ഇ​ത് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ഉ​യ​രം കൂ​ടി​യ​ത് എ​ന്ന അ​ർ​ഥം കി​ട്ടു​ന്ന 'അ​ൽ ഉ​ല' എ​ന്ന നാ​മം ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​റ​ബ് ച​രി​ത്ര രേ​ഖ​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ന​ഗ​രി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ത​ല​യെ​ടു​പ്പു​ള്ള പാ​റ​ക​ളു​ടെ രൂ​പ​ഭാ​വ​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ചാ​രു​ത​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് വി​സ്മ​യ​ക്കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക. പ്ര​കൃ​തി​യൊ​രു​ക്കി​യ ശി​ല്പ ഭം​ഗി​യും ചു​ക​ന്ന കു​ന്നു​ക​ളു​ടെ അ​ത്ഭു​ത​ക​ര​മാ​യ രൂ​പ​ഭാ​വ​ങ്ങ​ളും ന​യ​നാ​ന​ന്ദ​ക​ര​മാ​യ ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കു​ന്നു.


    അ​ൽ​ഉ​ല റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി, ഇ​മാം തു​ർ​ക്കി ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല റോ​യ​ൽ നേ​ച​ർ റി​സ​ർ​വ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യി ധാ​ര​ണ പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പി​ടു​ന്നു.

    അ​ൽ​ഉ​ല പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും ച​രി​ത്ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും 'അ​ൽ ഉ​ല റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി' ബ​ഹു​മു​ഖ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ഇ​തി​ന​കം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. രാ​ജ്യ​ത്ത് സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക മേ​ൽ​നോ​ട്ടം ഇ​തി​നു​ണ്ട്. മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് രാ​ജ്യ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ന​ൽ​കു​ന്ന പ​രി​ഗ​ണ​ന ഏ​റെ​യാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തു നി​ന്നും വി​ദേ​ശ​ത്തു നി​ന്നു​മാ​യി പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം പ​ത്തു ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ബ​ഹു​മു​ഖ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് അ​ൽ​ഉ​ല​യി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​വ​രു​ന്ന​ത്.

