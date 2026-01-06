Begin typing your search above and press return to search.
    പൈ​തൃ​ക​വും പ്ര​കൃ​തി​ഭം​ഗി​യും കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി അ​ൽ​ഉ​ല; ശീ​ത​കാ​ല ടൂ​റി​സം സീ​സ​ണ് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ തു​ട​ക്കം

    ച​രി​ത്ര​വും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും നി​റ​യു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം
    അ​ൽ​ഉ​ല​യി​ൽ ശീ​ത​കാ​ല ടൂ​റി​സം സീ​സ​ണോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ

    അ​ൽ​ഉ​ല: യു​നെ​സ്​​കോ ലോ​ക പൈ​തൃ​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ സൗ​ദി വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പൗ​രാ​ണി​ക ന​ഗ​രം അ​ൽ​ഉ​ല​യി​ൽ ശീ​ത​കാ​ല വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര സീ​സ​ൺ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ തു​ട​ക്കം. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​മു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പൈ​തൃ​കം, പ്ര​കൃ​തി, വി​നോ​ദം എ​ന്നി​വ സ​മ​ന്വ​യി​ക്കു​ന്ന വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ശീ​ത​കാ​ല​ത്തെ അ​ൽ​ഉ​ല​യി​ലെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത.

    ഇ​വി​ട​ത്തെ കു​ളി​ർ​മ​യു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ന​ഗ​ര​ത്തി​െൻറ പൗ​രാ​ണി​ക​ത ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ നി​ര​വ​ധി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ് എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന​ത്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ച​രി​ത്ര​ത്തെ​യും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ​യും അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് സീ​സ​ണി​െൻറ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. വി​വി​ധ പ്രാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ വി​നോ​ദ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം, ച​രി​ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത​മാ​യ ലൊ​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന ത​ത്സ​മ​യ സം​ഗീ​ത, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പു​തി​യൊ​രു അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. അ​ൽ​ഉ​ല​യു​ടെ ത​നി​മ ചോ​രാ​തെ ത​ന്നെ ആ​ധു​നി​ക​മാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഈ ​വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ദേ​ശീ​യ പൈ​തൃ​കം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​രീ​തി​യും ച​രി​ത്ര​ക​ഥ​ക​ളും പ്ര​മേ​യ​മാ​കു​ന്നു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക കൈ​വേ​ല​ക​ളും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സീ​സ​ണ​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ സാം​സ്കാ​രി​ക അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ളാ​യി മാ​റു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം മേ​ള​ക​ൾ അ​ൽ​ഉ​ല​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക ത​നി​മ​യെ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    സാ​ഹ​സി​ക​ത ഇ​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി തു​റ​സ്സാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ടൂ​റു​ക​ൾ, രാ​ത്രി​കാ​ല വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​കൃ​തി​ഭം​ഗി ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. തെ​ളി​ഞ്ഞ ആ​കാ​ശ​ത്തി​ന് താ​ഴെ പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ ശാ​ന്ത​ത ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ചൊ​രു കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി അ​ൽ​ഉ​ല മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. പൗ​രാ​ണി​ക ച​രി​ത്ര​വും ആ​ധു​നി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന ഈ ​ശീ​ത​കാ​ല സീ​സ​ൺ ലോ​ക​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന അ​ൽ​ഉ​ല​യു​ടെ സ്ഥാ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    TAGS:Heritagedestinational ulanatural beautyWinter Tourism
    News Summary - Al Ula, a destination with heritage and natural beauty; Winter tourism season off to an exciting start
