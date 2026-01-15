Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    date_range 15 Jan 2026 8:51 AM IST
    date_range 15 Jan 2026 8:51 AM IST

    അ​ൽ​സൗ​ദ​യു​ടെ കൊ​ടു​മു​ടി​ക​ളി​ൽ ച​രി​ത്ര​വി​സ്മ​യം

    5,000 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ശി​ലാ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും ലി​ഖി​ത​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി
    അ​ൽ​സൗ​ദ​യു​ടെ കൊ​ടു​മു​ടി​ക​ളി​ൽ ച​രി​ത്ര​വി​സ്മ​യം
    അ​ൽ​സൗ​ദ​യു​ടെ കൊ​ടു​മു​ടി​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ശി​ലാ​ലി​ഖി​ത​ങ്ങ​ൾ

    അ​ബ്ഹ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ അ​സീ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ‘അ​ൽ​സൗ​ദ പീ​ക്‌​സ്’ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് അ​പൂ​ർ​വ പു​രാ​വ​സ്തു ശേ​ഖ​രം ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഏ​ക​ദേ​ശം 4,000 മു​ത​ൽ 5,000 വ​ർ​ഷം വ​രെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ലി​ഖി​ത​ങ്ങ​ളും ശി​ലാ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും പ​തി​ച്ച 20-ഓ​ളം കൂ​റ്റ​ൻ പാ​റ​ക​ളാ​ണ് സൗ​ദി ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് ക​മീ​ഷ​ൻ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് വെ​ളി​ച്ചം വീ​ശു​ന്ന നി​ർ​ണാ​യ​ക ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലാ​ണി​തെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.



    ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ത​മൂ​ദി​ക് ലി​ഖി​ത​ങ്ങ​ൾ ഈ ​പാ​റ​ക​ളി​ൽ ആ​ലേ​ഖ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഐ​ബെ​ക്സ് (കാ​ട്ടാ​ട്), ക​ഴു​ത​പ്പു​ലി, ഒ​ട്ട​ക​പ്പ​ക്ഷി തു​ട​ങ്ങി​യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും, വേ​ട്ട​ക്കാ​ർ, ന​ർ​ത്ത​ക​ർ, ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ക​ൾ, പു​രാ​ത​ന ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ​യും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഈ ​പാ​റ​ക​ളി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞു​കാ​ണാം. അ​ൽ​സൗ​ദ, റി​ജാ​ൽ അ​ൽ​മ ഗ്രാ​മം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 636.5 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പ​രി​ധി​യി​ലാ​ണ് ഈ ​പു​രാ​വ​സ്തു കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ്​ ത​ന്നെ അ​ൽ​സൗ​ദ​യും റി​ജാ​ൽ അ​ൽ​മ​യും സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​മാ​യി എ​ത്ര​ത്തോ​ളം അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി പ്രാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു എ​ന്ന​തി​​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ് ഈ ​ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. അ​ക്കാ​ല​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വി​ത​വും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക രീ​തി​ക​ളും ഈ ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് വാ​യി​ച്ചെ​ടു​ക്കാം -ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് ക​മീ​ഷ​ൻ വ​ക്താ​വ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് ക​മീ​ഷ​നും അ​ൽ​സൗ​ദ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെൻറ്​ ക​മ്പ​നി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​െൻറ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​ർ​വേ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. പൗ​രാ​ണി​ക പൈ​തൃ​കം ഒ​ട്ടും ചോ​ർ​ന്നു​പോ​കാ​തെ ത​ന്നെ ലോ​കോ​ത്ത​ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ഡം​ബ​ര പ​ർ​വ​ത ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി അ​ൽ​സൗ​ദ​യെ മാ​റ്റാ​നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത​വും സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​വു​മാ​യ പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ധി​കാ​രി​ക​മാ​യ ച​രി​ത്രാ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് അ​ൽ​സൗ​ദ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെൻറ്​ ക​മ്പ​നി അ​റി​യി​ച്ചു.

