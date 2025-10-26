Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 10:19 AM IST

    ദ​മ്മാം മ​ല​പ്പു​റം പ്രീ​മി​യ​ര്‍ ലീ​ഗ്‌ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ അ​ല്‍റ​വാ​ദ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    ദ​മ്മാം മ​ല​പ്പു​റം പ്രീ​മി​യ​ര്‍ ലീ​ഗ്‌ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ അ​ല്‍റ​വാ​ദ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    ദ​മ്മാം മ​ല​പ്പു​റം പ്രീ​മി​യ​ര്‍ ലീ​ഗ്‌ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ല്‍ റ​വാ​ദ് വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി ടീം ‍

    ദ​മ്മാം: ക്രി​ക്ക​റ്റി​നെ​യും ചാ​രി​റ്റി​യെ​യും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച് ദ​മ്മാം മ​ല​പ്പു​റം ക്രി​ക്ക​റ്റ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച എം.​പി.​എ​ല്‍ ക്രി​ക്ക​റ്റ് സീ​സ​ണ്‍ സി​ക്സി​ൽ അ​ല്‍റ​വാ​ദ് വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി ചാ​മ്പ്യ​ന്‍മാ​രാ​യി.

    ദ​മ്മാം കാ​നു ഗ്രൗ​ണ്ടി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ക​ലാ​ശ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ യു.​ഐ.​സി കോ​ടൂ​രി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് അ​ല്‍ റ​വാ​ദ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ​ത്. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ താ​ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​ട​ക്കം ഇ​രു​നൂ​റോ​ളം ക​ളി​ക്കാ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റി​ൽ വി​വി​ധ ഫ്രാ​ന്‍ഞ്ച​സി​ക​ളാ​യി 12 ടീ​മു​ക​ള്‍ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു. സൗ​ദി​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഇ​ന്‍ഡ​സ്ട്രി​യ​ല്‍ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ യൂ​നി​വേ​ഴ്സ​ല്‍ ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ഷ​ന്‍ ക​മ്പ​നി​യാ​യി​രു​ന്നു ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ മു​ഖ്യ പ്രാ​യോ​ജ​ക​ര്‍.

    യൂ.​ഐ.​സി ദ​മ്മാം ബ്രാ​ഞ്ച് മ​നേ​ജ​ര്‍ റോ​ബി​ന്‍, ട്രെ​ൻ​ഡി ഇ​ൻ​റീ​രി​യ​ർ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഹ​നീ​ഫ, അ​ബീ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെൻറ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി അ​നീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ മു​ഖ്യ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച താ​ര​മാ​യും, ബാ​റ്റ​ര്‍ ആ​യും അ​ല്‍ റ​വാ​ദി​ന്റെ റാ​ശി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദി​നെ​യും ബൗ​ള​ര്‍ ആ​യി അ​ല്‍ റ​വാ​ദി​ന്റെ ത​ന്നെ ജ​നു ജ​നാ​ര്‍ദ​ന​നെ​യും മി​ക​ച്ച ഫീ​ല്‍ഡ​ര്‍ ആ​യി ടൈ​റ്റ​ൻ​സി​ന്റെ മ​ന്‍സൂ​റി​നെ​യും വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ര്‍ ആ​യി യു.​ഐ.​സി​യു​ടെ സ​ഹ​ദ് സ​നീ​ബ​റി​നെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ചെ​യ്സെ​ര്‍സ് ഇ​ല​വ​ന്‍ നി​ല​മ്പൂ​ര്‍ ആ​ണ് ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റി​ലെ ഫ​യ​ര്‍ പ്ലേ ​അ​വാ​ര്‍ഡി​ന്‌ അ​ര്‍ഹ​രാ​യ​ത്.

    സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ യൂ​നി​വേ​ഴ്സ​ല്‍ ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ഷ​ന്‍ ക​മ്പ​നി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​രും ഗി​ന്ന​സ് റെ​ക്കോ​ഡ് ജേ​താ​വു​മാ​യ ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ന്‍ അ​ബ്ദു​ല്‍ മ​ജീ​ദും മു​ഖ്യ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി ട്രോ​ഫി​ക​ള്‍ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ജ്മു​സ്സ​മാ​ന്‍ ഐ​ക്ക​ര​പ്പ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ല്‍ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ സ​ഹീ​ര്‍ മ​ജ്ദാ​ല്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ ശു​ഹൈ​ബ് പെ​രി​ന്ത​ല്‍മ​ണ്ണ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ല​പ്പു​റം ക്രി​ക്ക​റ്റ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ സ​ലീം പി. ​ക​രീം, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ര​ജീ​ഷ് മ​ല​പ്പു​റം, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യൂ​നു​സ് വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ റി​ഷാ​ദ്‌ പൊ​ന്നാ​നി, സാ​ബി​ത് ചി​റ​ക്ക​ല്‍, ഇം​തി​യാ​സ്, ജാ​ഫ​ര്‍ ചേ​ളാ​രി, യൂ​സ​ഫ് മ​ല​പ്പു​റം, മ​ഹ്‌​ഷൂ​ഖ് റ​ഹ്‌​മാ​ന്‍, റം​ശാ​ദ്, ഷ​ജീ​ർ, അ​ജ്മ​ൽ, അ​പ്ഷാ​ദ്, മു​സ​മ്മി​ൽ, തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    News Summary - Al Rawad are the winners of the Dammam Malappuram Premier League Cricket Tournament.
