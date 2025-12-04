Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    4 Dec 2025 7:51 AM IST
    അ​ൽ ഖ​സീം ഒ.​ഐ.​സി.​സി ആ​ഹ്ലാ​ദ പ്ര​ക​ട​നം

    അ​ൽ ഖ​സീം ഒ.​ഐ.​സി.​സി ആ​ഹ്ലാ​ദ പ്ര​ക​ട​നം
    കെ.​പി.​സി.​സി മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. ല​ത്തീ​ഫി​നെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലേ​ക്ക്​ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തി​ൽ

    ആ​ഹ്ലാ​ദം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച്​ ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ ഖ​സീം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി

    Listen to this Article

    ബു​റൈ​ദ: കെ.​പി.​സി.​സി മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പൂ​ര​ത്തെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സിന്റെ സ​മ​ര മു​ഖ​വും ആ​യി​രു​ന്ന എം.​എ. ല​ത്തീ​ഫി​നെ അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച് പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ ഖ​സീം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ഹ്ലാ​ദം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബു​റൈ​ദ​യി​ലെ പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​തവ​ഹി​ച്ചു.മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​ക്കീ​ർ പ​ത്ത​റ, പ്ര​മോ​ദ് കൂ​ര്യ​ൻ കോ​ട്ട​യം, സ​ജി ജോ​ബ് തോ​മ​സ്, ഷി​യാ​സ് ക​ണി​യാ​പു​രം, പി.​പി.​എം. അ​ശ്റ​ഫ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, സു​ധീ​ർ കാ​യം​കു​ളം, അ​ന​സ് ഹ​മീ​ദ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പൂ​രം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

