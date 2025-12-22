Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightതൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ്​...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 8:52 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 8:52 AM IST

    തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ്​ പ​ദ്ധ​തി; അ​ൽ ഖ​സീം ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ്​ പ​ദ്ധ​തി; അ​ൽ ഖ​സീം ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ ഖ​സിം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​തി​ഷേ​ധ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ബു​റൈ​ദ: കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സൗ​ദി ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ ഖ​സിം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. ബു​റൈ​ദ​യി​ലെ പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​തി​ഷേ​ധ യോ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ തി​രൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​മോ​ദ് കു​ര്യ​ൻ കോ​ട്ട​യം, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ജീ​ബ് ഒ​താ​യി, അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ കാ​പ്പാ​ട്, ഷി​യാ​സ് ക​ണി​യാ​പു​രം, ന​ജു കു​ട്ട​മ്പേ​രൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സാ​ധാ​ര​ണ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​കാ​ശം ഇ​ല്ലാ​താ​കു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​ർ രാ​ഷ്​​ട്ര​പി​താ​വ് മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പേ​രി​നെ പോ​ലും ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Al Qasim OICC protests against unemployment plan
    Similar News
    Next Story
    X