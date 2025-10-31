Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഉനൈസ മഹബ്ബ ഫെസ്റ്റോടെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 10:00 AM IST

    ഉനൈസ മഹബ്ബ ഫെസ്റ്റോടെ അൽ ഖസീം മദ്റസ ഫെസ്റ്റ് സമാപിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഉനൈസ മഹബ്ബ ഫെസ്റ്റോടെ അൽ ഖസീം മദ്റസ ഫെസ്റ്റ് സമാപിച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    അൽ ഖസീം: ഐ.സി.എഫ് അൽ ഖസീം റീജിയന് കീഴിലുള്ള വിവിധ മദ്റസകളിലെ വിദ്യാർഥികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തിയ മദ്റസ ഫെസ്റ്റിന്റെ സമാപനം ഉനൈസ അൽ മിശ്ക്കാതുൽ ഉലൂം മഹബ്ബ ഫെസ്റ്റോടെ സമാപിച്ചു.

    ഉനൈസ കിൻവാൻ ഇസ്തിറാഹയിൽ നടന്ന ഫെസ്റ്റ് പരിപാടികളുടെ വൈവിധ്യംകൊണ്ടും ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി. ഉനൈസ ഡിവിഷൻ ഐ.സി.എഫ്, ആർ.എസ്.സി, കെ.സി.എഫ് സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള പരിപാടികൾ കൂടാതെ കുടുംബിനികൾ, പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവർക്കും വിവിധ മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറി.

    ആർ.എസ്.സി അൽ ഖസീം ചെയർമാൻ യാസീൻ ഫാളിലി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അഷ്‌റഫ് ‌ അഷ്‌റഫി അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ഐ.സി.എഫ് അൽ ഖസീം പബ്ലിക് റിലേഷൻ മേധാവി ജാഫർ സഖാഫി കോട്ടക്കൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണവും അൽ മിശ്കാത് മദ്റസ പ്രവേശനോത്സവ പ്രഖ്യാപനവും നടത്തി. ഐ.സി.എഫ് അൽ ഖസീം റീജൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുല്ല സകാകർ ആശംസ നേർന്നു. ഹുസ്സൈൻ ഹാജി, മുനീർ ബാലുശ്ശേരി, ഹുസൈൻ താനാളൂർ, ശരീഫ് ഹാജി, ഷഫിയുള്ള, മൊയ്‌ദീൻ വെള്ളില, കബീർ പൊന്നാനി, ഫസൽ, ഫാറൂഖ് ഹാജി, നഹാസ്, ജലീൽ മാൻഗ്ലൂർ, ഇഖ്‌ബാൽ, അബ്ദുസ്സത്താർ വഴിക്കടവ് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. മുനീർ സഖാഫി സ്വാഗതവും ഫസൽ ബാട്ടിപ്പടവ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:unaisaKuwaitAl Qasim
    News Summary - Al Qasim Madrasa Fest concludes with Unaisa Mahabba Fest
    Similar News
    Next Story
    X