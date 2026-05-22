Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅൽ നാസറിന് സൗദി പ്രോ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 May 2026 4:30 PM IST
    Updated On
    date_range 22 May 2026 4:30 PM IST

    അൽ നാസറിന് സൗദി പ്രോ ലീഗ് കിരീടം; റൊണാൾഡോക്ക് ഇരട്ട ഗോൾ

    text_fields
    bookmark_border
    അൽ നാസറിന് സൗദി പ്രോ ലീഗ് കിരീടം; റൊണാൾഡോക്ക് ഇരട്ട ഗോൾ
    cancel

    റിയാദ്​: നീണ്ട ആറ് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് വമ്പന്മാരായ അൽ നാസർ തങ്ങളുടെ 11-ാമത് സൗദി പ്രോ ലീഗ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കി. സീസണിലെ ആവേശകരമായ അവസാന മത്സരത്തിൽ ദാമക്കിനെ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്താണ് 2019-ന് ശേഷമുള്ള അൽ നാസറി​െൻറ ഈ കിരീടധാരണം.

    റിയാദിലെ അൽ അവ്വാൽ പാർക്കിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ ക്രിസ്​റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയാണ് വിജയശില്പിയായത്. സാദിയോ മാനെ, കിങ്‌സ്‌ലി കോമാൻ എന്നിവർ അൽ നാസറിനായും, പെനാൽറ്റിയിലൂടെ മോർലായ് സില്ല ദാമകിനായും ഗോളുകൾ നേടി.

    മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ അൽ ഹിലാൽ ഒന്നിനെതിരെ പൂജ്യത്തിന് അൽ ഫയ്ഹയെ തോൽപ്പിച്ചെങ്കിലും, കേവലം രണ്ട് പോയിൻറ്​ വ്യത്യാസത്തിൽ കിരീടം നഷ്​ടമായി. ഈ മത്സരത്തിൽ അൽ ഹിലാലി​െൻറ റൂബൻ നെവസ് എടുത്ത പെനാൽറ്റി ഓർലാൻഡോ മോസ്ക്വേര തടുത്തിരുന്നു.

    ലീഗിൽ നിലനിൽക്കാൻ സമനിലയെങ്കിലും വേണമെന്ന സമ്മർദ്ദത്തിൽ 5-4-1 എന്ന പ്രതിരോധ ശൈലിയിലാണ് ദാമക് ഇറങ്ങിയത്. ആദ്യ മിനിറ്റുകളിൽ അൽ നാസറിന് മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്താനായില്ലെങ്കിലും, ജാവോ ഫെലിക്സി​െൻറ അസിസ്​റ്റിൽ സാദിയോ മാനെ ടീമിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. തുടർന്ന് 52-ാം മിനിറ്റിൽ കിങ്‌സ്‌ലി കോമാൻ ലീഡ് രണ്ടാക്കി. 58-ാം മിനിറ്റിൽ സിമാകാ​െൻറ ഹാൻഡ്​ബാളിന് ലഭിച്ച പെനാൽറ്റിയിലൂടെ ദാമക് ഒരു ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ചെങ്കിലും അൽ -നാസർ ഗോൾകീപ്പർ ബെൻറോയുടെ സേവുകൾ അവർക്ക് തിരിച്ചടിയായി.

    തുടർന്നാണ് റൊണാൾഡോയുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനം കണ്ടത്. 63-ാം മിനിറ്റിൽ മനോഹരമായ ഫ്രീ-കിക്കിലൂടെയും, 81-ാം മിനിറ്റിൽ സിക്സ് യാർഡ് ബോക്സിന് അരികിൽ നിന്നുള്ള പാസിലൂടെയും റൊണാൾഡോ ഇരട്ട ഗോൾ തികച്ചു. ഗോളാഘോഷത്തിന് ശേഷം വികാരാധീനനായ റൊണാൾഡോ 87-ാം മിനിറ്റിൽ സബ്‌സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്​റ്റേഡിയം എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് കൈയടിച്ചു.

    യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബാളിലെ നിരവധി നേട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷം, 41-കാരനായ റൊണാൾഡോയുടെ അൽ നാസർ കരിയറിലെ ആദ്യ സൗദി പ്രോ ലീഗ് കിരീടമാണിത്. 2020-ൽ യുവൻറസിനൊപ്പം സീരി എ നേടിയ ശേഷമുള്ള താരത്തി​െൻറ ആദ്യ പ്രധാന ക്ലബ് ട്രോഫിയുമാണിത്. സൗദി ലീഗിനെ ലോകത്തിലെ മികച്ച അഞ്ച് ലീഗുകളിൽ ഒന്നാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, 2023-ൽ 232 മില്യൺ ഡോളറിന് അൽ നാസറിലെത്തിയ റൊണാൾഡോയുടെ കരാർ 2025 ജൂണിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയിരുന്നു.

    റൊണാൾഡോയ്ക്ക് പിന്നാലെ നെയ്മർ, ബെൻസെമ തുടങ്ങിയ സൂപ്പർ താരങ്ങളും ഈ ലീഗിലെത്തി. പോർച്ചുഗലിനൊപ്പം ത​െൻറ ആറാമത്തെ ലോകകപ്പിന് ഇറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് റൊണാൾഡോയുടെ ഈ നേട്ടം. ഈ വിജയത്തോടെ അൽ നാസറി​െൻറ പോർച്ചുഗീസ് പരിശീലകൻ ജോർജ്ജ് ജീസസും അപൂർവ്വ റെക്കോർഡിട്ടു. 2011-ൽ ഗബ്രിയേൽ കാൽഡെറോണിന് ശേഷം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ക്ലബുകൾക്കൊപ്പം (2024-ൽ അൽ ഹിലാൽ, ഇപ്പോൾ അൽ നാസർ) സൗദി പ്രോ ലീഗ് കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യ കോച്ചായി അദ്ദേഹം മാറി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ronaldoAl NassrSaudi Pro League
    News Summary - Al Nassr wins Saudi Pro League title; brace for Ronaldo
    Similar News
    Next Story
    X