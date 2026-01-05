Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    5 Jan 2026 7:49 AM IST
    5 Jan 2026 7:49 AM IST

    അ​ൽ മു​ത്​​ല​ഖ് എ​ക്സ് പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം

    അ​ൽ മു​ത്​​ല​ഖ് എ​ക്സ് പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം
    അ​ൽ മു​ത്​​ല​ഖ് എ​ക്സ് പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    റി​യാ​ദ്​: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഫ​ർ​ണി​ച്ച​ർ ക​മ്പ​നി​യാ​യ അ​ൽ മു​ത്​​ല​ഖ് ക​മ്പ​നി ലി​മി​റ്റ​ഡി​ൽ​നി​ന്നും പി​രി​ഞ്ഞു നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘അ​ൽ മു​ത്​​ല​ഖ് എ​ക്സ് പ്ര​വാ​സി വാ​ട്സ് ആ​പ്പ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ’ നാ​ലാം കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    മ​ല​പ്പു​റം തി​രു​നാ​വാ​യ ഭാ​ര​ത​പ്പു​ഴ തീ​ര​ത്തു​ള്ള ‘കൊ​ളോ​ഫ് സ്പോ​ട്സ് സി​റ്റി’​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും അ​ങ്ങോ​ള​മി​ങ്ങോ​ള​മു​ള്ള സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം ഇ​രു​നൂ​റി​ൽ​പ​രം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ഗാ​ന​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി തു​ട​ങ്ങി വൈ​കു​ന്നേ​രം അ​ഞ്ച്​ വ​രെ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മം, കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഭാ​ര​വാ​ഹി​യും വേ​ങ്ങ​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മ​ഞ്ഞേ​മാ​ട് വാ​ർ​ഡ്​ മെ​മ്പ​റു​മാ​യ ഹ​നീ​ഫ വേ​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്​​തു. ഹ​മീ​ദ് ചെ​മ്മ​ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ന​സീ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ ര​ച​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച് ആ​ല​പി​ച്ച സ്വാ​ഗ​ത ഗാ​നം സ​ദ​സ്സി​ന് ന​വ്യാ​നു​ഭ​വ​മാ​യി.

    വി​ട പ​റ​ഞ്ഞ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും മൗ​ന​പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ആ​റ്​ മു​തി​ർ​ന്ന സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ട്രെ​യി​ന​ർ ഡോ. ​സ​ലീ​ന ബാ​പ്പു​ട്ടി മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ ക്ലാ​സ് ന​യി​ച്ചു. ഡോ. ​സ​ലീ​ന ബാ​പ്പു​ട്ടി​യെ വ​നി​ത ലീ​ഡ​ർ കു​ൽ​സു അ​സു കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ചു. വാ​ർ​ഡ് മെം​ബ​റാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഹ​നീ​ഫ വേ​ങ്ങ​ര​യെ​യും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ കാ​ഴ്ച ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട നി​സാം കൊ​ല്ല​ത്തി​നെ​യും ഷാ​ജു തൃ​ശൂ​ർ, സി​ദ്ദീ​ഖ് പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പൊ​ന്നാ​ട​യ​ണി​യി​ച്ചു.

    സി.​പി.​ആ​ർ. അ​സ്ന അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി. ഷാ​ജു തൃ​ശൂ​ർ, ന​സീ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ, നാ​സ​ർ അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം, മ​മ്മു​ട്ടി എ​ട​രി​ക്കോ​ട്, മൊ​യ്തു​ട്ടി വേ​ങ്ങ​ര, സു​ഭാ​ഷ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ജാ​ഫ​ർ കൊ​ടു​വ​ള്ളി, ശ​രീ​ഫ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി, അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ കൊ​ടു​വ​ള്ളി, ഉ​സ്​​മാ​ൻ ക​ല്ലാ​യി, മൊ​യ്ദീ​ൻ വേ​ങ്ങ​ര, ക​രീം ആ​ലു​വ, നി​സാം കൊ​ല്ലം, അ​സീ​സ് ആ​ന​ങ്ങാ​ടി, സി​ദ്ദീ​ഖ് പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, സു​ലൈ​മാ​ൻ, മു​ജീ​ബ്, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പു​ക​യൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    മു​ൻ പ്ര​വാ​സി​യും ഗാ​യ​ക​നു​മാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ചെ​മ്മാ​ടി​​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ ക​ലാ​വി​രു​ന്നി​ൽ ബ​ഷീ​ർ വേ​ങ്ങ​ര, സു​മ​യ്യ ഇ​രി​മ്പി​ളി​യം, റ​ന ബ​ഷീ​ർ, ത​സ്നീം ബീ​രാ​ഞ്ചി​റ, ബേ​ബി നു​ഹ കാ​സിം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു.

    വാ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കു​ഞ്ഞി​മോ​ൻ കു​റ്റി​പ്പു​റം ത​ബ​ല​യും മൊ​യ്ദീ​ൻ കു​ട്ടി പ​ട്ട​ർ​ന​ട​ക്കാ​വ്, അ​ഷ്റ​ഫ് മു​ട്ടി​ക്കാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ റി​തം പാ​ഡും ഹം​സ കു​റു​ക​ത്താ​ണി ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​വും വാ​യി​ച്ചു. അ​ഡ്മി​ൻ ചീ​ഫ് അ​സു കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ന​സീ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

