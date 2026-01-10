Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅ​ൽ മ​ർ​സൂ​ഖ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 8:32 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 8:32 AM IST

    അ​ൽ മ​ർ​സൂ​ഖ് ജെ.​എ​ഫ്.​സി ജൂ​നി​യ​ർ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ക​പ്പ് 2026 ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ൽ മ​ർ​സൂ​ഖ് ജെ.​എ​ഫ്.​സി ജൂ​നി​യ​ർ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ക​പ്പ് 2026 ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    അ​ൽ മ​ർ​സൂ​ഖ് ജെ.​എ​ഫ്.​സി ജൂ​നി​യ​ർ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ക​പ്പി​െൻറ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ്

    Listen to this Article

    ജു​ബൈ​ൽ: ജു​ബൈ​ൽ എ​ഫ്.​സി സോ​ക്ക​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ൽ മ​ർ​സൂ​ഖ് ജെ.​എ​ഫ്.​സി ജൂ​നി​യ​ർ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ക​പ്പ് 2026 ജ​നു​വ​രി 23, 30 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി ജു​ബൈ​ൽ ഫി​ഫ അ​റീ​ന സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ​യും റി​യാ​ദി​ലെ​യും പ്ര​മു​ഖ സോ​ക്ക​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ അ​ണ്ട​ർ 10, അ​ണ്ട​ർ 14, അ​ണ്ട​ർ 17 എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക.

    മൊ​ത്തം 24 ടീ​മു​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ലൂ​ടെ യു​വ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച മ​ത്സ​രാ​നു​ഭ​വ​വും ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ക്കാ​നു​ള്ള വേ​ദി​യും ഒ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി അ​ശ്വി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഇ​ൽ​യാ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യും ശാ​മി​ൽ ജോ​യി​ൻ​റ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യും അ​ൻ​ഫാ​ർ ജോ​യി​ൻ​റ്​ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യും ഷാ​ഫി മീ​ഡി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. അ​ജി​നും ആ​ഷി​ഖും ആ​ണ് ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ടീ​മം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള ടീ​മു​ക​ൾ 0592925521, 0502414025 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsSaudi Newsgulf news malayalam
    News Summary - Al Marzook JFC Junior Champions Cup in January 2026
    Similar News
    Next Story
    X