Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅൽ മനാർ സ്‌കൂൾ ഇഫ്താർ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 March 2026 9:58 AM IST
    Updated On
    date_range 9 March 2026 9:58 AM IST

    അൽ മനാർ സ്‌കൂൾ ഇഫ്താർ സംഗമം

    text_fields
    bookmark_border
    അൽ മനാർ സ്‌കൂൾ ഇഫ്താർ സംഗമം
    cancel
    camera_alt

    യാംബു അൽ മനാർ ഇൻറർ നാഷനൽ സ്‌കൂൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്‌താർ സംഗമം

    യാംബു: യാംബു അൽ മനാർ ഇൻറർനാഷനൽ സ്‌കൂൾ ഇഫ്‌താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. സ്‌കൂളിലെ ബോയ്സ്, ഗേൾസ്, കെ.ജി വിഭാഗങ്ങളിലെ അധ്യാപകരും ഇതര ജീവനക്കാരും കുടുംബങ്ങളും പങ്കെടുത്ത ഇഫ്‌താർ സംഗമം സൗഹൃദ സന്ദേശം വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു.

    സ്കൂൾ ഡയറക്​ടർ അഹ്‌മദ്‌ മുഹമ്മദ് മരിയോദ, പ്രിൻസിപ്പൽ കാപ്പിൽ ഷാജി മോൻ, ബോയ്സ് വിഭാഗം ഹെഡ്‌മാസ്‌റ്റർ സയ്യിദ് യൂനുസ്, ഓഫീസ് സൂപ്രണ്ട് എം.ആർ. ദ്വീപക്, ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കോഓർഡിനേറ്റർ മോയിൻ അലിയാർ എന്നിവരും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ അധ്യാപകരും ഇതര ജീവനക്കാരും പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Al Manar School Iftar Gathering
    Similar News
    Next Story
    X