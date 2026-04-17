    date_range 17 April 2026 10:50 AM IST
    date_range 17 April 2026 10:50 AM IST

    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ 10ാം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ തി​ള​ക്ക​മാ​ർ​ന്ന വി​ജ​യ​വു​മാ​യി അ​ൽ ഖൊ​സാ​മ സ്കൂ​ൾ

    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ 10ാം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ തി​ള​ക്ക​മാ​ർ​ന്ന വി​ജ​യ​വു​മാ​യി അ​ൽ ഖൊ​സാ​മ സ്കൂ​ൾ
    ആ​ർ.​എ​സ്. റി​ഷി​ത്, അ​ർ​ജു​ൻ ല​ല്ലു ക​രു​ൺ, റൂ​ബ​ൻ ജേ​ക്ക​ബ്, ക​ൽ​പ് അ​ജ​യ് ദ​ബ്ല, അ​ലി​സ അ​ൽ​താ​ഫ് ഖാ​ൻ, ദി​യ ധീ​ര​ജ്, എ​ലി​ന മ​നു മാ​ത്യു

    ദ​മ്മാം: സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ 10ാം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും നൂ​റു​മേ​നി വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി അ​ൽ ഖൊ​സാ​മ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ. പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളി​ൽ 54 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​രും 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി​യാ​ണ് സ്കൂ​ളി​െൻറ യ​ശ​സ്സു​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. 99.8 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി ആ​ർ.​എ​സ്. റി​ഷി​ത് സ്കൂ​ളി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​യാ​യി.

    ഗ​ണി​തം, സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, മ​ല​യാ​ളം, ഐ.​ടി എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നൂ​റ് ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കും റി​ഷി​ത് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ർ​ജു​ൻ ല​ല്ലു ക​രു​ൺ (98.4 ശ​ത​മാ​നം), റൂ​ബ​ൻ ജേ​ക്ക​ബ് (98), ക​ൽ​പ് അ​ജ​യ് ദ​ബ്ല (96.4), അ​ലി​സ അ​ൽ​താ​ഫ് ഖാ​ൻ (96.4), ദി​യ ധീ​ര​ജ് (96.4), എ​ലി​ന മ​നു മാ​ത്യു (96) എ​ന്നീ കു​ട്ടി​ക​ളും ഉ​യ​ർ​ന്ന മാ​ർ​ക്ക്​ നേ​ടി വി​ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി.

    കൂ​ടാ​തെ അ​ർ​ജു​ൻ ല​ല്ലു ക​രു​ൺ, ഫൈ​സ മ​ൻ​ഹ, എ​ലി​ന മ​നു മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ർ ഐ.​ടി​യി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ മാ​ർ​ക്കും നേ​ടി മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു. ഈ ​ച​രി​ത്ര നേ​ട്ട​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെൻറും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സൂ​സ​ൻ ലി​ജു ഐ​പ്പും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    TAGS:CBSE ResultsCBSE 10Saudi Arabia News
    News Summary - Al Khosama School achieves impressive results in CBSE Class 10th exams
