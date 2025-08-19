Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 12:34 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 12:34 PM IST

    ആ​ദ്യ 'സ്മാ​ർ​ട്ട് ഗ്രീ​ൻ സി​റ്റി'​യാ​കാ​ൻ അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു

    10,000 ത്തി​ല​ധി​കം മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ചു. 1,00,000ത്തി​ല​ധി​കം മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സ് ചെ​യ്യും.
    ആ​ദ്യ സ്മാ​ർ​ട്ട് ഗ്രീ​ൻ സി​റ്റി​യാ​കാ​ൻ അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു
    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ കോ​ർ​ണി​ഷി​ൽ വെ​ച്ചു പി​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ര​ങ്ങ​ളും ചെ​ടി​ക​ളും.

    ദ​മ്മാം: കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ വാ​ണി​ജ്യ ന​ഗ​ര​മാ​യ അ​ൽ​ഖോ​ബാ​റി​നെ സൗ​ദി​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ സ്മാ​ർ​ട്ട് ഗ്രീ​ൻ സി​റ്റി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, ആ​ദ്യ ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി. പു​തി​യ മ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും, നി​ല​വി​ലെ മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സ് ചെ​യ്യു​ക​യു​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 100,000-ത്തി​ല​ധി​കം മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സ് ചെ​യ്യും. 2025 ലെ ​സ്മാ​ർ​ട്ട് സി​റ്റി സൂ​ചി​ക​യി​ൽ 61ാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള അ​ൽ-​ഖോ​ബാ​റി​ന്റെ നി​ല​വി​ലെ സ്ഥാ​നം ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ലു​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത, വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ ന​ടീ​ൽ കാ​മ്പ​യിനു​ക​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​ക​ൽ, സ്മാ​ർ​ട്ട് സി​റ്റി​യി​ലും പ​രി​സ്ഥി​തി സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും നി​ക്ഷേ​പം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ, പ​രി​സ്ഥി​തി അ​വ​ബോ​ധ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും വ​ള​ർ​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ കോ​ർ​ണി​ഷി​ൽ വെ​ച്ചു പി​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ര​ങ്ങ​ളും ചെ​ടി​ക​ളും.

    ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഓ​രോ മ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും സ്ഥാ​നം, പ്രാ​ധാ​ന്യം, ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​രി​ച​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ശ​ദ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റ​ബി​യി​ലും ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഒ​രു ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് കാ​ർ​ഡ് ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള വൃ​ക്ഷ വി​ത​ര​ണം മാ​പ്പിങ് ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര ഡേ​റ്റാ​ബേ​സു​മാ​യി കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കും. ഇ​തു​വ​രെ, തെ​ക്ക​ൻ കോ​ർ​ണി​ഷ്, ക​ട​ൽ​തീരം, വ​ട​ക്ക​ൻ കോ​ർ​ണി​ഷ്, പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 10,000 ത്തി​ല​ധി​കം മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ൽ​ഖോ​ബാ​റി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള എ​ല്ലാ മ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കും.

    പ​രി​സ്ഥി​തി ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ഒ​രു ആ​ഗോ​ള മാ​തൃ​ക​യാ​യി ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ന​ഗ​ര​ത്തെ മാ​റ്റു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ, അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫി​ന്റെ തീ​ര​ത്ത് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ന​ഗ​ര​മാ​യ അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ ദ​മ്മാം, ദ​ഹ്‌​റാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ക്കൊ​പ്പം ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ന​ഗ​ര വ്യാ​വ​സാ​യി​ക കേ​ന്ദ്രം കൂ​ടി​യാ​ണ്. അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് ഒ​രു ചെ​റി​യ തു​റ​മു​ഖ പ​ട്ട​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു, പ​ക്ഷേ, എ​ണ്ണ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം ഒ​രു വാ​ണി​ജ്യ, വ്യാ​വ​സാ​യി​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി രൂ​പാ​ന്ത​ര​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ധു​നി​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​മാ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ എ​ന്നി​വ അ​ൽ ഖോ​ബാ​റി​ന്റെ കാ​ര്യ​ശേ​ഷി​യെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ക​ഫേ​ക​ളും പാ​ർ​ക്കു​ക​ളുമുള്ള ഒ​രു ക​ട​ൽ​തീര പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ അ​ൽ ഖോ​ബാ​റി​ലെ കോ​ർ​ണി​ഷ് സൗ​ദി​യി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്.

    വി​ഷ​ൻ 2030 യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള കാ​ർ​ബ​ൻ ര​ഹി​ത പ​രി​സ്ഥി​തി രൂ​പവത്​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കാ​ണ് അ​ൽ ഖോ​ബാ​റി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി. ന​ഗ​ര​ത്തെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

