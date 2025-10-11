Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 9:50 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 9:50 AM IST

    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി "ന​ല്ലോ​ണം' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ന​ല്ലോ​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മാ​വേ​ലി​ക്കൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ: അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ഒ​ന്നി​ച്ചോ​ണം 'ന​ല്ലോ​ണം' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.​അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ളം, മാ​വേ​ലി എ​ഴു​ന്ന​ള്ള​ത്ത്, കു​ട്ടി​ക​ളും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​വി​ധ ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ളും സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു. വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച അ​ലീ​ന ഷി​ബു, അ​മേ​യ എ​ൻ ഷി​ബു, ഫാ​ത്തി​മ സി​ബ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ്രാ​യേ​ക്ക്, പ്രൊ​ഫ. റ​ഹ്മ സാ​ദ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ കോ​ളേ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    സ​പ്ത ശ്രീ​ജി​ത്ത് അ​വ​ത​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കെ.​എ​സ്.​വി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്റ​ഫ് പെ​രി​ങ്ങോം, സു​നീ​ർ ബാ​ബു അ​റ​ക്ക​ൽ, അ​ല​ൻ കെ. ​തോ​മ​സ്, സ​ന്തോ​ഷ്, അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ കൊ​സാ​മാ, ഷം​സീ​ർ കൊ​ള​റാ​യി, ന​സീ​റ അ​ഷ്റ​ഫ് , സു​നീ​റ ഷ​ബീ​ർ, ലി​സ​മ്മ ഷി​ബു, ഷി​ൻ​സി ഷി​ബു, റാ​സി​ന, ഷ​ബീ​ർ ഉ​ണ്ണി​യാ​ങ്ക​ൽ, ഷി​ബു പോ​ൾ, ബി​നു ഫി​ലി​പ്പ്, രാ​രി​ശ്, അ​ഖി​ൽ നാ​ൽ​പാ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsAl Khobargulf news malayalam
    News Summary - Al Khobar Friendship Forum organized "Nallonam"
    Similar News
    Next Story
    X