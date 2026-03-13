Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    13 March 2026 11:56 AM IST
    Updated On
    13 March 2026 11:56 AM IST

    അൽ ഖോബാർ പ്രവാസി വെൽഫെയർ ഇഫ്താർ

    അൽ ഖോബാർ പ്രവാസി വെൽഫെയർ ഇഫ്താർ
    അൽ ഖോബാർ: പ്രവാസി വെൽഫെയർ അൽ ഖോബാർ റീജനൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇഫ്താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. റീജനൽ പ്രസിഡൻറ് ഖലീലുറഹ്മാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ഈസ്റ്റേൺ പ്രൊവിൻസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻറ് അബ്ദുറഹീം തിരൂർക്കാട് ഇഫ്താർ സന്ദേശം നൽകി. ആഗോളതലത്തിൽ പുതിയൊരു ലോകക്രമം സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

    മാനുഷികതയും സഹോദര്യവുമെല്ലാം നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, പരസ്പരമുള്ള ചേർത്തുപിടിക്കലുകൾക്ക് ഇത്തരം ഇഫ്താർ സംഗമങ്ങൾ കരുത്തുപകരട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു. ചടങ്ങിൽ ഈസ്റ്റേൺ പ്രൊവിൻസ് കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷക്കീർ ബിലാവിനകത്ത് സംസാരിച്ചു. ഫൗസിയ അനീസ് സ്വാഗതവും ഷെജീർ തൂണേരി നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തി. ഇല്യാസ് അഹമ്മദ് പരിപാടിയുടെ കോഓഡിനേറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു.

