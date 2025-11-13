Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 12:21 PM IST

    അൽ ഖോബാർ കോർണിഷ് സോക്കർ ഇന്നു മുതൽ

    അൽ ഖോബാർ കോർണിഷ് സോക്കർ ഇന്നു മുതൽ
    അൽ ഖോബാർ കോർണിഷ് സോക്കർ ഭാരവാഹികൾ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ

    Listen to this Article

    ദമ്മാം: സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ പ്രമുഖ കാൽപ്പന്ത് ക്ലബ്ബായ അൽ ഖോബാർ കോർണിഷ് സോക്കർ ക്ലബിന്റെ 26ാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സീനിയർ സെവൻസ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി സെവൻസ് ഫുട്​ബാൾ ടൂർണമെൻറ്​ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. റിദ ഹസാർഡ്‌ വിന്നേഴ്സ് ട്രോഫിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഏഴാമത് സീസൺ, സൂപ്പർ കപ്പ് 2025 ന് വർണാഭമായ ചടങ്ങുകളോടെ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി എട്ടിന്​ അൽ ഖോബാർ അൽ ഗോസൈബി ഫ്ലഡ്​ലിറ്റ് സ്​റ്റേഡിയത്തിൽ വിസിൽ മുഴങ്ങുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

    എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും രണ്ടു മത്സരങ്ങൾ വീതം ഡിസംബർ പകുതിവരെ ടൂർണമെൻറ്​ നീണ്ടുനിൽക്കും. പ്രവിശ്യയിലെ മുൻകാല ഫുട്ബാൾ താരങ്ങൾ തമ്മിൽ മാറ്റുരക്കുന്ന ആവേശകരമായ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കവും പൂർത്തിയായതായും ഇന്ത്യൻ ഫുട്​ബാൾ അസോസിയേഷനിൽ നിന്നും ഫുട്​ബാൾ പ്രേമികളിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണയാണ് ഏഴാം തവണയും പ്ലസ് ഫോർട്ടി സെവൻസ് ഫുട്​ബാൾ ടൂർണമെൻറ്​ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രേരണയെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.

    കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഫുട്​ബാൾ അക്കാദമി ഈ സീസണോടെ പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും ഇവർ അറിയിച്ചു. ടൂർണമെൻറി​ന്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ സാമൂഹിക സാംസ്‌കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ കായികരംഗത്തെ പ്രമുഖർ സംബന്ധിക്കുമെന്ന് ടൂർണമെൻറ്​ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സക്കീർ വള്ളക്കടവ്, കൺവീനർ കാസിം മോങ്ങം, സമദ് കാടങ്കോട്, സെക്രട്ടറി ജുനൈദ് നീലേശ്വരം, മുബാറക് തൃക്കരിപ്പൂർ, വസീം ബീരിച്ചേരി എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

    TAGS:gulfnewsAl KhobarSaudi Arabia
