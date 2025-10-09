Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 9:40 AM IST

    അ​ൽ ഖ​ർ​ജ് വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ‘ന​മ്മു​ടെ ഓ​ണം 2025’

    അ​ൽ ഖ​ർ​ജ് വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ 'ന​മ്മു​ടെ ഓ​ണം 2025'
    റി​യാ​ദ്​: അ​ൽ ഖ​ർ​ജ് വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ സ്​​റ്റേ​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ‘ന​മ്മു​ടെ ഓ​ണം 2025’ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. താ​ല​പ്പൊ​ലി, ആ​ർ​പ്പു​വി​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി മാ​വേ​ലി​യെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ശേ​ഷം, വി​വി​ധ സം​ഗീ​ത, നൃ​ത്ത, വാ​ദ്യ​പ്ര​ക​ട​ന, ഹാ​സ്യ, നാ​ട​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ അ​ര​ങ്ങേ​റി. നെ​സ്​​റ്റോ അ​ൽ ഖ​ർ​ജ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ മു​സ്ത​ഫ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്​​തു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹെ​ൻ​ട്രി തോ​മ​സ് പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ച് ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഷാ​ദ് ആ​ലു​വ, മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്​​റ്റ്​ ജോ​യി​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജെ​സ്സി തോ​മ​സ്, സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​ക്ടി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ തോ​മ​സ് ചി​റ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​ൽ​ബി​ൻ ത​ര​ക​ൻ ‘ന​മ്മു​ടെ ഓ​ണം’ പ​രി​പാ​ടി​യെ കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. സ്​​റ്റേ​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ഭി​ലാ​ഷ് മാ​ത്യു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്​ വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഖ​ർ​ജ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​ഷി മാ​ത്യു നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    വി​വേ​ക് ചാ​ക്കോ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഓ​ണ​വി​ഷ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മാ​വേ​ലി, തി​രു​വാ​തി​ര, ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട്, വ​ള്ളം​ക​ളി, വ​ടം​വ​ലി, സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ര​തീ​ഷ്, ജെ​സ്‌​ല​റ്റ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ മ​ണി​ക്ക് പ്ര​ണാ​മം അ​ർ​പ്പി​ച്ചു കൊ​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ല​പി​ച്ച ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സം​ഗീ​താ​ർ​ച്ച​ന ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ മ​ണി​യു​ടെ ക​ലാ​ജീ​വി​ത​ത്തി​​ന്റെ വൈ​കാ​രി​ക​മാ​യ ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ണ​ർ​ത്തി. അ​തു​ല്യ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി.

    ഓ​ണ​സ​ദ്യ, ചാ​യ പീ​ടി​ക എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ ഹെ​ൻ​ട്രി തോ​മ​സ്, അ​യ്യൂ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ, അ​നൂ​പ് അ​നു​രു​ധ്​ എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ച്ച വി​വി​ധ കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കും പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​കം പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ഹൃ​ദ വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം ഏ​വ​രി​ലും ആ​വേ​ശം​പ​ക​ർ​ന്നു. ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പോ​ൾ, ഷി​നോ​യ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ​ബ്ലി​സി​റ്റി​ക്ക്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ബി​നു, ജോ​ഷി എ​ന്നി​വ​ർ പു​തി​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ച്ചു. ഹാ​ൾ അ​ല​ങ്കാ​രം, അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ളം എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ശോ​ഭ ഹെ​ൻ​ട്രി മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ച്ചു.മാ​വേ​ലി ത​മ്പു​രാ​നാ​യി ബി​നു മ​ണ​ങ്ങാ​ട​ൻ വേ​ഷ​മി​ട്ടു. മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​ന​ക​ദാ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​ൽ​ബി​ൻ ത​ര​ക​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

