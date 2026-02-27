Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Feb 2026 8:34 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Feb 2026 8:34 AM IST

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ 10.8 കോ​ടി റി​യാ​ലി​െൻറ പ​ദ്ധ​തി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി അ​ൽ ഖ​രീ​ഫ് ക​മ്പ​നി

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ 10.8 കോ​ടി റി​യാ​ലി​െൻറ പ​ദ്ധ​തി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി അ​ൽ ഖ​രീ​ഫ് ക​മ്പ​നി
    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ മ​ഴ​വെ​ള്ളം, ഉ​പ​രി​ത​ല ജ​ലം എ​ന്നി​വ ഒ​ഴു​ക്കി​ക്ക​ള​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഡ്രെ​യി​നേ​ജ് ശൃം​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ശു​ചീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പു​തി​യ ക​രാ​ർ അ​ൽ ഖ​രീ​ഫ് വാ​ട്ട​ർ ആ​ൻ​ഡ് പ​വ​ർ ടെ​ക്നോ​ള​ജി ക​മ്പ​നി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. 10.8 കോ​ടി സൗ​ദി റി​യാ​ലാ​ണ് ക​രാ​ർ തു​ക.

    സൗ​ദി ഓ​ഹ​രി വി​പ​ണി​യാ​യ ‘ത​ദാ​വു​ലി’​ന് ന​ൽ​കി​യ അ​റി​യി​പ്പി​ലാ​ണ് ക​മ്പ​നി ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ സൗ​ത്ത്, അ​ൽ-​മു​ലൈ​സ എ​ന്നീ ഉ​പ-​ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലെ ഡ്രെ​യി​നേ​ജ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളും ശു​ചീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​ണ് ക​രാ​റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 60 മാ​സ​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 23നാ​ണ് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക​രാ​ർ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക നേ​ട്ടം 2026ന്റെ ​മൂ​ന്നാം പാ​ദം മു​ത​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ക​രാ​റി​​ന്റെ അ​ന്തി​മ പ​തി​പ്പ് ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ക്ഷി​ക​ൾ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന മു​റ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​മ്പ​നി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    News Summary - Al Kharif Company acquires 108 million riyal project in Jeddah
