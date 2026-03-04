Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅൽ ഖഫ്ജി തനിമ ഇഫ്താർ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 March 2026 11:46 AM IST
    Updated On
    date_range 4 March 2026 11:46 AM IST

    അൽ ഖഫ്ജി തനിമ ഇഫ്താർ സംഗമം

    text_fields
    bookmark_border
    അൽ ഖഫ്ജി തനിമ ഇഫ്താർ സംഗമം
    cancel
    camera_alt

    ത​നി​മ ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ഖ​ഫ്ജി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം

    ഖ​ഫ്ജി: ത​നി​മ ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ഖ​ഫ്ജി​യി​ൽ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​നാ തു​റ​ക​ളി​ൽ പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജ​നാ​ബ് അ​ഷ​റ​ഫ് മൗ​ല​വി ആ​ല​പ്പു​ഴ റ​മ​ദാ​ൻ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. അ​ൻ​സാ​ർ കൊ​ച്ചു​ക​ലു​ങ്ക്, എ​സ്. സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, ഫി​റോ​സ് പൂ​ള​ൻ കു​ന്നേ​ൻ, നാ​സി​ഹ് പ​ട്ടാ​മ്പി, അ​ബ്​​ദു​ൽ നാ​സ​ർ കോ​ട്ട​പ്പു​റ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഇ​ഫ്താ​ർ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​മീം പാ​ണ​ക്കാ​ട്, ജോ​യി​ൻ​റ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ഷ​ബീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, നി​യാ​സ് കോ​ട്ട​പ്പു​റ​ത്ത്, ഫാ​യി​സ് പൂ​ള​ൻ കു​ന്നേ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. അ​സ്ഹ​ർ പു​ലാ​മ​ന്തോ​ൾ, റ​മീ​സ് ചെ​ർ​പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി, നൗ​ഫ​ൽ വ​ട​ക്കാ​ങ്ങ​ര, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​രി​ഫ് തി​രൂ​ർ, ഷ​ഹീ​ർ ഫോ​ർ​ട്ട് കൊ​ച്ചി, ഷ​മീ​ൽ വ​ട​ക്കാ​ങ്ങ​ര എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfIftar gathering
    News Summary - Al-Khafji Tanima Iftar gathering
    Similar News
    Next Story
    X