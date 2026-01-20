Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅൽ ജൗഫ്​ അന്താരാഷ്​ട്ര...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 6:18 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 6:18 PM IST

    അൽ ജൗഫ്​ അന്താരാഷ്​ട്ര വിമാനത്താവളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു; പ്രതിവർഷം 16 ലക്ഷം യാത്രക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷി

    text_fields
    bookmark_border
    അൽ ജൗഫ്​ അന്താരാഷ്​ട്ര വിമാനത്താവളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു; പ്രതിവർഷം 16 ലക്ഷം യാത്രക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷി
    cancel
    Listen to this Article

    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ വടക്കൻ മേഖലയിലെ വ്യോമഗതാഗത രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം കുറിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ അൽ ജൗഫ്​ അന്താരാഷ്​ട്ര വിമാനത്താവളം പ്രവർത്തനസജ്ജമായി. അൽ ജൗഫ്​ ഗവർണർ അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ നവാഫ് വിമാനത്താവളത്തി​ന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഗതാഗത-ലോജിസ്​റ്റിക്സ് മന്ത്രി സ്വാലിഹ് അൽജാസർ, സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി പ്രസിഡൻറ്​ അബ്​ദുൽ അസീസ് ബിൻ അബ്​ദുല്ല അൽദുവൈലിജ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ ചടങ്ങിൽ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചു.

    സൗദിയുടെ വടക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ സാമ്പത്തിക-ടൂറിസം വികസനത്തിന് പുതിയ വിമാനത്താവളം വലിയ കരുത്ത് പകരുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ വിമാനത്താവളത്തി​ന്റെ ശേഷിയും സൗകര്യങ്ങളും പഴയതിനേക്കാൾ പല മടങ്ങ്​ ഇരട്ടിയാണ്​. പ്രതിവർഷം 16 ലക്ഷം യാത്രക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും. മുമ്പ്​ ഉണ്ടായിരുന്ന 1.75 ലക്ഷം ശേഷിയേക്കാൾ ഒമ്പത് മടങ്ങ് കൂടുതലാണിത്. ടെർമിനൽ വിസ്തൃതി ആകെ 24,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ അത്യാധുനിക രീതിയിലാണ് പുതിയ ടെർമിനൽ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    ആഭ്യന്തര-അന്തർദേശീയ സർവിസുകൾക്കായി 11 ഗേറ്റുകൾ, 16 ചെക്ക്-ഇൻ കൗണ്ടറുകൾ (രണ്ട്​ സെൽഫ് സർവിസ് കിയോസ്​കുകൾ ഉൾപ്പെടെ), ഏഴ്​ സ്മാർട്ട് ഗേറ്റുകൾ, 648 വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള പാർക്കിങ്​ സൗകര്യം, 470 മീറ്റർ നീളമുള്ള ബാഗേജ് ബെൽറ്റുകൾ എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1,700 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള ഷോപ്പിങ്​-നിക്ഷേപ മേഖലകളും കുട്ടികൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക കളിസ്ഥലങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്.

    ‘മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാണിത്. ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് വിമാനത്താവളം സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രദേശത്തെ താമസക്കാരുടെ യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിനൊപ്പം സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും വഴിയൊരുക്കും’ -ഗതാഗത, ലോജിസ്​റ്റിക്സ് മന്ത്രി സ്വാലിഹ് അൽജാസർ വ്യക്തമാക്കി. വടക്കൻ സൗദിയിലേക്കുള്ള പ്രധാന കവാടമായി മാറുന്ന ഈ വിമാനത്താവളം, വിഷൻ 2030-​ന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ ലോജിസ്​റ്റിക് ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:saudi tourismSaudi NewsDuty paid ShopNew International Airport
    News Summary - Al Jawf International Airport inaugurated
    Similar News
    Next Story
    X