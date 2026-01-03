Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 7:42 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 7:42 AM IST

    അ​ൽ ജ​നൂ​ബ് സ്കൂ​ൾ ഗ്രാ​ജ്വേ​ഷ​ൻ നൈ​റ്റ് ‘ഹാ​റ്റ്സ് ഓ​ഫ് 2025’

    അ​ൽ ജ​നൂ​ബ് സ്കൂ​ൾ ഗ്രാ​ജ്വേ​ഷ​ൻ നൈ​റ്റ് ‘ഹാ​റ്റ്സ് ഓ​ഫ് 2025’
    ഖ​മീ​സ് മു​ശൈ​ത്ത് അ​ൽ ജ​നൂ​ബ് സ്കൂ​ൾ ഗ്രാ​ജ്വേ​ഷ​ൻ നൈ​റ്റ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന​

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഖ​മീ​സ് മു​ശൈ​ത്ത്: ഖ​മീ​സ് മു​ശൈ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​ൽ ജ​നൂ​ബ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ‘ഹാ​റ്റ്സ് ഓ​ഫ് 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഗ്രാ​ജ്വേ​ഷ​ൻ നൈ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ 2,000ഓ​ളം ര​ക്ഷ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന്​ ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ൽ ജ​ന​റ​ലി​​ന്റെ വി​ഡി​യോ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​രും വി​ദേ​ശി​ക​ളു​മാ​യ നി​ര​വ​ധി വി​ശി​ഷ്​​ടാ​തി​ഥി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ഭാ​ഗം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ഔ​ല പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​കീ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​രു ടീ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​തി​​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​ബൈ​ർ ചാ​ലി​യം മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    സ്കൂ​ളി​​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​മാ​യ ‘ഒ​യാ​സി​സ്’ ന്യൂ​സ് ലെ​റ്റ​ർ സ്കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ തു​ർ​ഖി ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഖ​ത​മി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. സ്കൂ​ൾ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്​​ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ കാ​വ​നൂ​ർ, മാ​നേ​ജ​ർ നാ​സ​ർ അ​ൽ ഖ​ഹ്‌​താ​നി, പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ഡോ. ​ഇ​ർ​ഷാ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. 2025ലെ 10, 12 ​ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്തു. ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ 12 വ​രെ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​വും ആ​ധു​നി​ക​വു​മാ​യ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​യ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ക​ളു​ടെ മ​നം ക​വ​ർ​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും അ​ന​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മെ​ഹ​സും അ​റ​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ലു​ഖ്മാ​നു​ൽ ഹ​ക്കിം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Saudi Newsgraduation dayAbha Al Janub International Schoolgulf news malayalam
