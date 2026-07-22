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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 July 2026 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 22 July 2026 9:03 AM IST

    പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളി​ൽ വ​സ​ന്ത​മൊ​രു​ക്കി അ​ൽ ബാ​ഹ; വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല ടൂ​റി​സ​ത്തി​ൽ സ​ർ​വ​കാ​ല റെ​ക്കോ​ഡ്

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    പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി പ്ര​ദേ​ശം മാ​റു​ന്നു
    പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളി​ൽ വ​സ​ന്ത​മൊ​രു​ക്കി അ​ൽ ബാ​ഹ; വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല ടൂ​റി​സ​ത്തി​ൽ സ​ർ​വ​കാ​ല റെ​ക്കോ​ഡ്
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    അ​ൽ ബാ​ഹ​യി​ൽ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല ടൂ​റി​സം സീ​സ​ണ് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​പ്പോ​ൾ

    അ​ൽ ബാ​ഹ: സൗ​ദി തെ​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ അ​ൽ ബാ​ഹ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല ടൂ​റി​സം സീ​സ​ണ് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ തു​ട​ക്കം. മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും ത​ണു​പ്പു​ള്ള സാ​യാ​ഹ്ന​ങ്ങ​ളും കാ​ര​ണം പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ർ​വ്വ​ത​നി​ര​ക​ളി​ലെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യ്ക്ക​ക​ത്തു​നി​ന്നും പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​മു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളാ​ൽ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​ണ്.

    നി​ശാ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് വ​ൻ ജ​ന​പ്രീ​തി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ, പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ, റെ​സ്​​റ്റോ​റ​ൻ​റു​ക​ൾ, തു​റ​സ്സാ​യ ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ളു​ള്ള ക​ഫേ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. പ്ര​കൃ​തി​ഭം​ഗി​യും സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ പ​ർ​വ്വ​ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും സ​മ​ന്വ​യി​ക്കു​ന്ന അ​ൽ ബാ​ഹ, രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട സ​മ്മ​ർ ഡെ​സ്​​റ്റി​നേ​ഷ​നാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​ണി​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ വ​ർ​ദ്ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന തി​ര​ക്ക് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് അ​ൽ ബാ​ഹ മു​ൻ​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ട​നീ​ളം ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും നി​രീ​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ 52 അം​ഗ പു​രു​ഷ-​വ​നി​താ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

    നി​ല​വി​ൽ ഒ​മ്പ​ത്​ പ്ര​ധാ​ന സീ​സ​ണ​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും, 900-ലേ​റെ റെ​സ്​​റ്റോ​റ​ൻ​റു​ക​ളും, 500-ല​ധി​കം ക​ഫേ​ക​ളും പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് വി​ശാ​ല​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്നു. രാ​ത്രി​കാ​ല ടൂ​റി​സം സ​ജീ​വ​മാ​യ​ത് പ്രാ​ദേ​ശി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​യ്ക്ക് വ​ലി​യ ഊ​ർ​ജ്ജ​മാ​ണ് പ​ക​രു​ന്ന​ത്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വി​പ​ണി​ക​ൾ (സൂ​ഖു​ക​ൾ), പൈ​തൃ​ക ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക സം​രം​ഭ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഒ​ഴു​ക്ക് വ​ലി​യ നേ​ട്ട​മാ​കു​ന്നു. സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ പ്ര​കൃ​തി​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും ഒ​രു​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് അ​ൽ ബാ​ഹ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യു​ള്ള പ​ക​ൽ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും ഊ​ർ​ജ്ജ​സ്വ​ല​മാ​യ രാ​ത്രി അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും വ​ഴി രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി അ​ൽ ബാ​ഹ മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    പ്ര​ധാ​ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​റ്റ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ

    സീ​സ​ണ​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ: ഒ​മ്പ​ത്​ വ​ൻ​കി​ട വി​നോ​ദ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ

    ഭ​ക്ഷ​ണ-​വി​നോ​ദ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ: 900-ല​ധി​കം റ​സ്​​റ്റാ​റ​ൻ​റു​ക​ളും 500-ല​ധി​കം ക​ഫേ​ക​ളും

    സു​ര​ക്ഷാ നി​രീ​ക്ഷ​ണം: 52 അം​ഗ അം​ഗീ​കൃ​ത ഫീ​ൽ​ഡ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ പ​ട്രോ​ളി​ങ്​

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    TAGS:Al BahamountainSummer tourism
    News Summary - Al Baha welcomes spring in the mountains; all-time record in summer tourism
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