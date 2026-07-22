പർവതനിരകളിൽ വസന്തമൊരുക്കി അൽ ബാഹ; വേനൽക്കാല ടൂറിസത്തിൽ സർവകാല റെക്കോഡ്text_fields
അൽ ബാഹ: സൗദി തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യയിലെ പ്രമുഖ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ അൽ ബാഹ വേനൽക്കാല ടൂറിസം സീസണ് ആവേശകരമായ തുടക്കം. മിതമായ കാലാവസ്ഥയും തണുപ്പുള്ള സായാഹ്നങ്ങളും കാരണം പ്രദേശത്തെ വനങ്ങളും പർവ്വതനിരകളിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും സൗദി അറേബ്യയ്ക്കകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നുമുള്ള സഞ്ചാരികളാൽ സമൃദ്ധമാണ്.
നിശാജീവിതത്തിന് വൻ ജനപ്രീതി ലഭിക്കുന്നതോടെ നഗരത്തിലെ നടപ്പാതകൾ, പാർക്കുകൾ, റെസ്റ്റോറൻറുകൾ, തുറസ്സായ ഇരിപ്പിടങ്ങളുള്ള കഫേകൾ എന്നിവ രാത്രികാലങ്ങളിൽ സജീവമാണ്. പ്രകൃതിഭംഗിയും സവിശേഷമായ പർവ്വത കാലാവസ്ഥയും സമന്വയിക്കുന്ന അൽ ബാഹ, രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമ്മർ ഡെസ്റ്റിനേഷനായി ഉയർന്നുവരുന്ന കാഴ്ചയാണിത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് അൽ ബാഹ മുൻസിപ്പാലിറ്റി പ്രദേശത്തുടനീളം കർശന പരിശോധനകളും നിരീക്ഷണ പദ്ധതികളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളും പരിപാടികളും വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ 52 അംഗ പുരുഷ-വനിതാ ഇൻസ്പെക്ടർമാരടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക സംഘം 24 മണിക്കൂറും രംഗത്തുണ്ട്.
നിലവിൽ ഒമ്പത് പ്രധാന സീസണൽ പരിപാടികളും, 900-ലേറെ റെസ്റ്റോറൻറുകളും, 500-ലധികം കഫേകളും പ്രദേശത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സന്ദർശകർക്ക് വിശാലമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നു. രാത്രികാല ടൂറിസം സജീവമായത് പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ഊർജ്ജമാണ് പകരുന്നത്. പരമ്പരാഗത വിപണികൾ (സൂഖുകൾ), പൈതൃക ഗ്രാമങ്ങൾ, പ്രാദേശിക സംരംഭകർ എന്നിവർക്ക് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക് വലിയ നേട്ടമാകുന്നു. സവിശേഷമായ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങളും സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യവും ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് അൽ ബാഹ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. സഹിഷ്ണുതയുള്ള പകൽ കാലാവസ്ഥയും ഊർജ്ജസ്വലമായ രാത്രി അന്തരീക്ഷവും വഴി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച വേനൽക്കാല കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി അൽ ബാഹ മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ
സീസണൽ പരിപാടികൾ: ഒമ്പത് വൻകിട വിനോദ പ്രോഗ്രാമുകൾ
ഭക്ഷണ-വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങൾ: 900-ലധികം റസ്റ്റാറൻറുകളും 500-ലധികം കഫേകളും
സുരക്ഷാ നിരീക്ഷണം: 52 അംഗ അംഗീകൃത ഫീൽഡ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ 24 മണിക്കൂർ പട്രോളിങ്
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