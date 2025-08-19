Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    19 Aug 2025 12:14 PM IST
    19 Aug 2025 12:14 PM IST

    അ​ൽ അ​ഹ്സ ഒ.​ഐ.​സി. സി ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    അ​ൽ അ​ഹ്സ ഒ.​ഐ.​സി. സി ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    അ​ൽ അ​ഹ്സ ഒ.​ഐ.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    അ​ൽ​അ​ഹ്സ : ഒ.​ഐ.​സി. സി ​അ​ൽ​അ​ഹ്സ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79 ആം ​ദേ​ശീ​യ ദി​നം പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യും മ​ധു​രം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തും ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ൽ വ​ച്ചാ​ക്ക​ൽ, റി​ജ്യ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ഫി കു​ത​ർ, ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ക്ക് വ​യ​നാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലി​ജു വ​ർ​ഗീ​സ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    സൂ​ര്യ​ൻ അ​സ്ത​മി​ക്കാ​ത്ത ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്തോ​ട് സ​ന്ധി​യി​ല്ലാ സ​മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ജീ​വ​ൻ ത്യ​ജി​ച്ചും പി​ൻ​ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്ക് നേ​ടി​ത്ത​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം. ഓ​രോ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നും മ​തേ​ത​ര ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളേ​ണ്ട പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ കു​റി​ച്ചും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ത്മാ​വാ​യ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ​യും, വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​ത്തെ​യും അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ വ​ർ​ഗീ​യ ഫാ​സി​സ്റ്റ് ശ​ക്തി​ക​ൾ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം ജാ​തി,മ​ത,വ​ർ​ണ്ണ, വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ മ​തേ​ത​ര​ത്വ​ത്തി​ൽ ഊ​ന്നി​ക്കൊ​ണ്ട് ഓ​രോ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ർ​ഷ​ദ് ദേ​ശ​മം​ഗ​ലം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാം വ​ട​ക്കേ​ക്കോ​ണം, അ​ഫ്സ​ൽ മേ​ലേ​തി​ൽ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷി​ബു സു​കു​മാ​ര​ൻ, മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗം അ​നു​രു​ദ്ധ​ൻ കാ​യം​കു​ളം, മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ പ​ഴ​യ ത​റ​യി​ൽ, നൗ​ഷാ​ദ് താ​ഴ് വ ​സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ സ​ന​യ്യ, അ​നീ​ഷ് സ​ന​യ്യ, ഷി​ബു ഷൂ​കേ​ക്ക്, അ​ക്ബ​ർ ഖാ​ൻ, ന​വാ​സ് ന​ജ, സു​മീ​ർ അ​ൽ മൂ​സ, ഷ​മീ​ർ ഡി​പ്ലോ​മാ​റ്റ് ശി​ഹാ​ബ്, പ്ര​സ​ന്ന​ൻ പി​ള്ള, എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​നി ഓ​മ​ശ്ശേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷി​ജോ മോ​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

