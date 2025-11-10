Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 9:52 AM IST

    അ​ക്ഷ​യ, സേ​വ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​ം -ജി​ദ്ദ കേ​ര​ള പൗ​രാ​വ​ലി

    അ​ക്ഷ​യ, സേ​വ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​ം -ജി​ദ്ദ കേ​ര​ള പൗ​രാ​വ​ലി
    ജി​ദ്ദ കേ​ര​ള പൗ​രാ​വ​ലി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ

    എ.​എം സ​ജി​ത്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ല്‍ അ​ക്ഷ​യ, സേ​വ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സം​സ്ഥാ​ന, കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​റു​ക​ള്‍ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ജി​ദ്ദ കേ​ര​ള പൗ​രാ​വ​ലി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. 27 ല​ക്ഷം ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​മാ​ണ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ. 85,000ത്തി​ൽ അ​ധി​കം ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ സൗ​ദി​യി​ൽ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു.

    തി​രി​ച്ച​റി​യ​ല്‍ കാ​ര്‍ഡു​ക​ള​ട​ക്കം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ള്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നും പു​തു​ക്കാ​നും ഇ​പ്പോ​ള്‍ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ അ​ക്ഷ​യ, സേ​വ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് പൗ​രാ​വ​ലി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ ഇ​പ്പോ​ള്‍ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ അ​റി​യേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക​ക​ള്‍ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ലാ​ണ് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​മേ​യം പാ​സ്സാ​ക്കി​യ​ത്. ഡോ. ​ഇ​ന്ദു ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ന്‍ പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ ജ​ലീ​ല്‍ ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന സാ​ര്‍വ​ത്രി​ക വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ബ​ഹു​സ്വ​ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ല്‍ അ​തി​നു​ള്ള പ്ര​സ​ക്തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും എ.​എം സ​ജി​ത്ത് സം​സാ​രി​ച്ചു. 'എ​സ്.​ഐ.​ആ​റും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ പൗ​രാ​വ​ലി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ക​ബീ​ര്‍ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി സം​സാ​രി​ച്ചു. എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന്റെ വി​വി​ധ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സ​ഹീ​ര്‍ മാ​ഞ്ഞാ​ലി (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), മ​ജീ​ദ് കോ​ട്ടേ​രി (കെ.​എം.​സി.​സി), ഖ​ലീ​ല്‍ പാ​ലോ​ട് (ത​നി​മ), ഇ​ബ്രാ​ഹിം ശം​നാ​ട് (മീ​ഡി​യ ഫോ​റം), ഡെ​ന്‍സ​ണ്‍ ചാ​ക്കോ (വേ​ള്‍ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ണ്‍സി​ല്‍), യൂ​നു​സ് (ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ്), അ​ഡ്വ. ഷം​സു​ദ്ധീ​ൻ (ലോ​യേ​ഴ്സ് ഫോ​റം), ബ​ഷീ​ര്‍ ചു​ള്ളി​യ​ന്‍ (പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍), സ​ലീം മ​ധു​വാ​യി (ന്യൂ ​ഏ​ജ്), റ​ഷീ​ദ് (ഐ.​സി.​എ​ഫ്), എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി (സി​ജി), അ​യ്യൂ​ബ് പ​ന്ത​ളം (പി.​ജെ.​എ​സ്), ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഇ​രി​ങ്ങ​ല്ലൂ​ര്‍ (ഇ​ശ​ല്‍ ക​ലാ​വേ​ദി), ഹി​ഫ്സു​റ​ഹ്‌​മാ​ന്‍ (കെ.​ഡി.​എ​ഫ്), ഷി​യാ​സ് ഇ​മ്പാ​ല, സ​ലാ​ഹ് കാ​രാ​ട​ന്‍, വാ​സു ഹം​ദാ​ന്‍, ഷ​രീ​ന റ​ഷീ​ദ്, ഗ​ഫൂ​ര്‍ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, നാ​സ​ര്‍ കോ​ഴി​ത്തൊ​ടി, ശ്രീ​ത, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി, വേ​ണു​ഗോ​പാ​ല്‍ അ​ന്തി​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. മ​ന്‍സൂ​ര്‍ വ​യ​നാ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ശ​രീ​ഫ് അ​റ​ക്ക​ല്‍ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ണ്ണി തെ​ക്കേ​ട​ത്ത്, സി.​എ​ച്ച് ബ​ഷീ​ര്‍, അ​ലി തേ​ക്കു​തോ​ട്, റാ​ഫി ആ​ലു​വ, ന​വാ​സ് ബീ​മാ​പ​ള്ളി, അ​ഷ്റ​ഫ് രാ​മ​നാ​ട്ടു​ക​ര എ​ന്നി​വ​ര്‍ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    TAGS:akshayaSaudi Newsjiddahgulf news malayalam
