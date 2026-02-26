Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    26 Feb 2026 7:38 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Feb 2026 7:38 AM IST

    ദ​മ്മാ​മി​ൽ ‘അ​ക്ഷ​ര​വി​രു​ന്ന് 2026’ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം

    ദ​മ്മാ​മി​ൽ ‘അ​ക്ഷ​ര​വി​രു​ന്ന് 2026’ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം
    അ​ക്ഷ​രം ദ​മ്മാം കൂ​ട്ടാ​യ്മ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘അ​ക്ഷ​ര​വി​രു​ന്ന് 2026’ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം

    ദ​മ്മാം: അ​ക്ഷ​രം ദ​മ്മാം കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘അ​ക്ഷ​ര​വി​രു​ന്ന് 2026’ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം ദ​മ്മാ​മി​ലെ റോ​സ് ഗാ​ർ​ഡ​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    ശി​ഹാ​ബ് കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ സ​ദ​സ്സി​ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പി.​എ.​എം. ഹാ​രീ​സ് റ​മ​ദാ​ൻ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. പി.​ടി. അ​ല​വി, സി. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല, സോ​ഫി​യ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ഇ.​കെ. സ​ലിം, ഷ​ബീ​ർ ചാ​ത്ത​മം​ഗ​ലം, ര​ജ്ഞി​ത്ത്​ വ​ട​ക​ര, അ​ഡ്വ. ഷാ​ഹി​ന, ല​തി​ക അ​ങ്ങേ​പ്പാ​ട്ട്, ഷാ​ജി മ​തി​ല​കം, ഹ​ബീ​ബ് ഏ​ലം​കു​ളം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.​

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ യ​ഹി​യ പു​ന്ന​പ്ര, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, പ്ര​മോ​ദ് അ​ത്തോ​ളി, ലാ​ജി ത​ക​ഴി, ന​വാ​സ് പു​ന്ന​പ്ര, വി​നീ​ത് കു​ട്ട​നാ​ട്, വി​നീ​ഷ് അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ, ശ്യാം ​പ്ര​കാ​ശ് പാ​ല​ക്കാ​ട്, ഹു​സൈ​ൻ ചേ​ലേ​മ്പ്ര, സാ​ബി​ത്ത് ക​ണ്ണൂ​ർ, ന​ജു​മു​ദ്ദീ​ൻ മാ​സ്​​റ്റ​ർ, ബി​ജു മു​ണ്ട​ക്ക​യം, അ​സ്‌​ലം ഫ​റൂ​ക്ക്, മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, മ​ഞ്ജു മ​ണി​കു​ട്ട​ൻ, ലീ​ന ടീ​ച്ച​ർ, സു​ബൈ​ർ പു​ല്ലാ​ളൂ​ർ, ബാ​ല​ൻ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ജോ​ത്സ​ന ടീ​ച്ച​ർ, അ​മൃ​ത ശ്രീ​ലാ​ൽ, ബി​ജു പൂ​ത​ക്ക​ളം, അ​ഡ്വ. ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ, ന​ജീം ബ​ഷീ​ർ, ഹ​നീ​ഫ് റാ​വു​ത്ത​ർ, ഗി​രി​പ്ര​സാ​ദ്, ത​ങ്കു ന​വോ​ദ​യ, മ​ധു കൊ​ല്ലം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ന​വാ​സ് പു​ന്ന​പ്ര, വി​നീ​ഷ് അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ, ന​ജീ​ബ് ക​ൽ​പ്പൂ​ർ, പ്ര​ജി​ത്ത് പ്ര​സാ​ദ്, രാ​ധി​ക ശ്യാം ​പ്ര​കാ​ശ്, ശ്രീ​ലാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS: Saudi Arabia
    News Summary - ‘Aksharavirunnu 2026’ Iftar gathering in Dammam
