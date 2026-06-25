Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightആർ. രാജശ്രീയുടെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 Jun 2026 7:38 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jun 2026 7:38 AM IST

    ആർ. രാജശ്രീയുടെ ‘ആത്രേയകം’ ചർച്ച ചെയ്ത് അക്ഷരം ദമ്മാം; പുസ്തക ചർച്ച ശ്രദ്ധേയമായി

    text_fields
    bookmark_border
    ആർ. രാജശ്രീയുടെ ‘ആത്രേയകം’ ചർച്ച ചെയ്ത് അക്ഷരം ദമ്മാം; പുസ്തക ചർച്ച ശ്രദ്ധേയമായി
    cancel
    camera_alt

    അ​ക്ഷ​രം ദ​മ്മാ​മി​െൻറ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ആ​ത്രേ​യ​കം’ പു​സ്ത​ക​ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: അ​ക്ഷ​രം ദ​മ്മാ​മി​െൻറ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി ആ​ർ. രാ​ജ​ശ്രീ​യു​ടെ ‘ആ​ത്രേ​യ​കം’ എ​ന്ന കൃ​തി​യെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പു​സ്ത​ക​ച​ർ​ച്ച ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ദ​മ്മാ​മി​ലെ റോ​സ് ഗാ​ർ​ഡ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സാ​ഹി​ത്യ-​സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല പു​സ്ത​കം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി സം​സാ​രി​ച്ചു. കൃ​തി​യു​ടെ ആ​ശ​യ​സ​മ്പു​ഷ്​​ട​ത​യും സാ​ഹി​ത്യ മൂ​ല്യ​വും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, വാ​യ​ന​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും സാ​ഹി​ത്യ​ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​സ​ക്തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും ത​െൻറ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ നൗ​ഷാ​ദ് ത​ഴ​വ സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ മാ​ത്തു​ക്കു​ട്ടി പ​ള്ളി​പ്പാ​ട് മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി. സി. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, സോ​ഫി​യ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, സ​ഫ്റോ​ൻ മു​ജീ​ബ് കൊ​ള​ത്തൂ​ർ, ത​ങ്കു ന​വോ​ദ​യ, സ​ജി​ത്ത് രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, അ​ഖി​ൽ, ശ്രീ​ജി​ത്ത്, ഷം​സു കൊ​ല്ലം, ശ്യാം​പ്ര​കാ​ശ് പാ​ല​ക്കാ​ട്, ര​ഞ്​​ജി​ത് വ​ട​ക​ര, അ​നി​ൽ കൊ​ല്ലം, സ​ജി മു​ട്ടാ​ർ, ബ​ഷീ​ർ ആ​ലു​ങ്ക​ൽ, മു​ജീ​ബ് കൊ​ള​ത്തൂ​ർ, ഷി​നോ​ജ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, ഇ​ക്ബാ​ൽ വെ​ളി​യം​കോ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Aksharam Dammam discusses R. Rajasree's 'Athreyakkam'; Book discussion becomes notable
    Similar News
    Next Story
    X