Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 8:00 AM IST

    അ​ഖ്‌​റ​ബി​യ കെ.​എം.​സി.​സി ബി​രി​യാ​ണി ച​ല​ഞ്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    അ​ഖ്‌​റ​ബി​യ കെ.​എം.​സി.​സി ബി​രി​യാ​ണി ച​ല​ഞ്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    അ​ഖ്‌​റ​ബി​യ കെ.​എം.​സി.​സി ബി​രി​യാ​ണി ച​ല​ഞ്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ: നി​ർ​ധ​ന​രാ​യ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി മ​രു​ന്ന് ന​ൽ​കു​ന്ന കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ കാ​രു​ണ്യ പ​ദ്ധ​തി ‘അ​ദ്‌​വി​യ’ പ​രി​ര​ക്ഷാ നി​ധി സ​മാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി അ​ഖ്‌​റ​ബി​യ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ബി​രി​യാ​ണി ച​ല​ഞ്ച് വി​ജ​യ​മാ​യി. ച​ല​ഞ്ചി​െൻറ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഇ​ക്ബാ​ൽ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​മീ​ർ പ​രു​തൂ​രി​ന് ആ​ദ്യ കി​റ്റ് ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം.

    മ​രു​ന്നി​നാ​യി പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്നവർ​ക്ക് ‘അ​ദ്‌​വി​യ’ പ​ദ്ധ​തി വ​ലി​യൊ​രു ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണെ​ന്ന്​ ഇ​ക്ബാ​ൽ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സ​ലീം തു​റ​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൻ​വ​ർ ഷാ​ഫി, വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹു​സൈ​ൻ നി​ല​മ്പൂ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​നീ​ർ ന​ന്തി, മീ​ഡി​യ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ബി​ദ് പാ​റ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​രും എ​സ്.​ഐ.​സി അ​ഖ്റ​ബി​യ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ യൂ​സു​ഫ് അ​സ്ല​മി, ഷ​ഫീ​ഖ് പ​ട്​​ള തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഏ​രി​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ ദേ​ലം​പാ​ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ദ്‌​വി​യ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​ർ​ഷാ​ദ് കാ​വു​ങ്ങ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.​വി​വി​ധ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളും സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും അ​ണി​നി​ര​ന്നു. കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ അ​മീ​ർ പ​രു​തൂ​ർ, ന​ബീ​ഹ് അ​ച്ച​മ്പാ​ട്ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി കി​നാ​ലൂ​ർ, ഹി​ഷാം മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ​മാ​രാ​യ നാ​സ​ർ അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം, ഫി​റോ​സ് ചോ​ല​ക്ക​ൽ, ഷാ​ന​വാ​സ്, റി​യാ​സ് ക​ണ്ണൂ​ർ, റ​ഹീ​സ്, മു​സ്ത​ഫ ക​ണ്ണി​യ​ത്ത്, മു​ത്ത​ലി​ബ് തി​രു​വ​ട്ടൂ​ർ, ഫ​വാ​സ്, മ​ൻ​സൂ​ർ, ഫ​ഖ്റു​ദ്ധീ​ൻ മൗ​ല​വി, നൗ​ഫ​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ, മു​സ്ത​ഫ മ​ല​യി​ൽ, സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ നെ​ല്ലാ​യ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ പു​ളി​ഞ്ചാ​ന​യി​ൽ, അ​മീ​ർ ടീ ​ടൈം, നൗ​ഷാ​ദ് ടീ ​ടൈം, സ​ഹ​ൽ മോ​ൻ, ആ​ഷി​ഖ് എ​ന്നി​വ​രും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​ര​ു​ന്നു.​ ഈ ​ഉ​ദ്യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​മാ​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന തു​ക അ​ദ്‌​വി​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:kmccSaudi NewsBiryani Challengegulf news malayalam
    News Summary - Akhrabiya KMCC organized Biryani Challenge
