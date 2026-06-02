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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Jun 2026 11:05 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jun 2026 11:05 PM IST

    റിയാദ് - കൊച്ചി സെക്ടറിൽ ആകാശ എയറി​െൻറ പുതിയ സർവീസുകൾ ജൂലൈ രണ്ടു മുതൽ

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    റിയാദ് - കൊച്ചി സെക്ടറിൽ ആകാശ എയറി​െൻറ പുതിയ സർവീസുകൾ ജൂലൈ രണ്ടു മുതൽ
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    റിയാദ്: ഗൾഫ് പ്രവാസികൾക്കും നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നവർക്കും കൂടുതൽ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കിക്കൊണ്ട് പ്രമുഖ വിമാനക്കമ്പനിയായ ആകാശ എയർ റിയാദ് - കൊച്ചി സെക്ടറിലേക്ക് പുതിയ സർവീസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.ജൂലൈ രണ്ട്​ മുതലാണ് ഈ പുതിയ വിമാന സർവീസുകൾ ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിക്കുന്നത്.

    ആഴ്ചയിലെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിലാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും റിയാദിൽ നിന്നുമുള്ള സർവീസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. റിയാദിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക്​ തിങ്കൾ, ബുധൻ, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിലാണ്​ സർവിസ്​. റിയാദിൽ നിന്നും രാത്രി 9.25-ന് പുറപ്പെട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ 05.25-ന് കൊച്ചിയിലെത്തും. ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ രാത്രി 10-ന് പുറപ്പെടുന്ന വിമാനം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ആറിനും, വ്യാഴം, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി 11.55-ന് പുറപ്പെട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ 07.55-നും കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന രീതിയിലാണ് സമയക്രമം.

    മടക്കയാത്രയ്ക്കായി കൊച്ചിയിൽ നിന്നും റിയാദിലേക്ക് തിങ്കൾ, ബുധൻ, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 5.25-ന് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന വിമാനം രാത്രി 8.25-ന് റിയാദിൽ എത്തും. ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ വൈകുന്നേരം ആറിന് പുറപ്പെട്ട് രാത്രി ഒമ്പതിനും, വ്യാഴം, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 7.55-ന് പുറപ്പെട്ട് രാത്രി 10.55-നും വിമാനം റിയാദിൽ എത്തിച്ചേരും.

    യാത്രക്കാർക്ക് ആകാശ എയറി​െൻറ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ AkasaAir.com വഴിയോ, മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയോ, മറ്റ് അംഗീകൃത ട്രാവൽ ഏജൻറുകൾ വഴിയോ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

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    TAGS:New servicesSaudi ArabiaAkasha Airlines
    News Summary - Akash Air's new services in the Riyadh-Kochi sector from July 2
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