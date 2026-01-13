Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 1:30 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 1:30 PM IST

    എ.കെ. ബാലനും അബ്ദുല്ല അടിയാറും

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കും വ​ഴി​മാ​റാ​റു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം സി.​പി.​എം നേ​താ​വ് എ.​കെ. ബാ​ല​ൻ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്ക​വെ ന​ട​ത്തി​യ ഒ​രു പ​രാ​മ​ർ​ശം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ‘ജ​യി​ലി​ൽ പോ​യാ​ൽ ഞാ​ൻ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​രി​ഭാ​ഷ വാ​യി​ക്കും’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ വാ​ക്കു​ക​ൾ. രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ത് പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ങ്കി​ലും, ഈ ​വ​രി​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത് ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലെ വി​ഖ്യാ​ത പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും യു​ക്തി​വാ​ദി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന ശ്രീ​ധ​ര​ൻ എ​ന്ന പി​ന്നീ​ട്​ അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ടി​യാ​ർ ആ​യി മാ​റി​യ ഒ​രാ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ്.

    തീ​വ്ര​മാ​യ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളും യു​ക്തി​വാ​ദ ചി​ന്താ​ഗ​തി​ക​ളും പു​ല​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​രു പ്ര​മു​ഖ പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും സി​നി​മ ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വും ആ​യി​രു​ന്നു. രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ത​ട​വു​കാ​ര​നാ​യി അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ​ക്കാ​ല​ത്ത് ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​താ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ വ​ഴി​ത്തി​രി​വ്. എ.​കെ. ബാ​ല​ൻ ഒ​രു മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലോ പ​രി​ഹാ​സ​മാ​യോ ആ​ണ് ജ​യി​ൽ​വാ​സ​ത്തെ​യും വാ​യ​ന​യെ​യും കു​റി​ച്ച് പ​റ​യു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ, അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ടി​യാ​റി​​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ത് തി​ക​ച്ചും യാ​ദൃ​ച്ഛി​ക​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ജ​യി​ലി​ലെ ഏ​കാ​ന്ത​ത​യി​ൽ വാ​യി​ക്കാ​ൻ കി​ട്ടി​യ ഖു​ർ​ആ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ ഉ​ള്ളി​ലെ മു​ൻ​വി​ധി​ക​ളെ ത​ക​ർ​ത്തു​ക​ള​ഞ്ഞു. കേ​വ​ലം ഒ​രു വാ​യ​ന​ക്ക​പ്പു​റം ആ ​പു​സ്ത​കം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ ജീ​വി​ത വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തെ ത​ന്നെ മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ചു. ഖു​ർ​ആ​നി​ലെ ശാ​സ്ത്രീ​യ വ​ച​ന​ങ്ങ​ളും ഏ​ക​ദൈ​വ വി​ശ്വാ​സ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക സ​മ​ത്വ​വും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ യു​ക്തി​വാ​ദ ചി​ന്ത​ക​ളെ പു​ന​ർ​ചി​ന്ത​ന​ത്തി​ന് പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ചു. ത​ട​വ​റ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ത് ഒ​രു പു​തി​യ മ​നു​ഷ്യ​നാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ‘ഞാ​ൻ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​സ്​​ലാം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു?’ എ​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ വി​ഖ്യാ​ത ഗ്ര​ന്ഥ​ത്തി​ന് ആ​ധാ​രം.

    എ.​കെ. ബാ​ല​​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​മാ​യി എ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ലും, വാ​യ​ന ഒ​രാ​ളു​ടെ ഉ​ള്ളി​ൽ വ​രു​ത്തു​ന്ന മാ​റ്റം ചെ​റു​ത​ല്ല. വി​പ്ല​വ​കാ​രി​യാ​യ അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ടി​യാ​ർ ജ​യി​ലി​നു​ള്ളി​ലെ വാ​യ​ന​യി​ലൂ​ടെ വ​ലി​യൊ​രു ആ​ത്മീ​യ വെ​ളി​ച്ചം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തു​പോ​ലെ, ഏ​ത് പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും അ​റി​വി​നാ​യു​ള്ള ദാ​ഹം മ​നു​ഷ്യ​നെ പു​തി​യ ചി​ന്ത​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കും.

    പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കു​ന്ന അ​റി​വ് ന​മ്മെ വി​വേ​ക​മു​ള്ള​വ​രാ​ക്കു​ന്നു. രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം, ഈ ​വാ​ക്കു​ക​ൾ ഗൗ​ര​വ​ക​ര​മാ​യ വാ​യ​ന​യു​ടെ​യും അ​റി​വ് സ​മ്പാ​ദ​ന​ത്തി​െൻറ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ന​മ്മെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ത​ട​വ​റ​ക​ൾ​ക്ക് ശ​രീ​ര​ത്തെ ബ​ന്ധി​ക്കാ​നാ​യേ​ക്കും, എ​ന്നാ​ൽ വാ​യ​ന​ക്ക്​ ന​മ്മു​ടെ ചി​ന്ത​ക​ളെ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും.

    TAGS:newsgulf
    News Summary - A.K. Balan and Abdullah Adiyar
