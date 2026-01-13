എ.കെ. ബാലനും അബ്ദുല്ല അടിയാറും

എ.കെ. ബാലനും അബ്ദുല്ല അടിയാറുംtext_fields
രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവനകൾ പലപ്പോഴും വിവാദങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും വഴിമാറാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞദിവസം സി.പി.എം നേതാവ് എ.കെ. ബാലൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ നടത്തിയ ഒരു പരാമർശം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ‘ജയിലിൽ പോയാൽ ഞാൻ ഖുർആൻ പരിഭാഷ വായിക്കും’ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിെൻറ വാക്കുകൾ. രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞതെങ്കിലും, ഈ വരികൾ കൊണ്ടുപോയത് തമിഴ്നാട്ടിലെ വിഖ്യാത പത്രപ്രവർത്തകനും യുക്തിവാദിയുമായിരുന്ന ശ്രീധരൻ എന്ന പിന്നീട് അബ്ദുല്ല അടിയാർ ആയി മാറിയ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കാണ്.
തീവ്രമായ ഇടതുപക്ഷ നിലപാടുകളും യുക്തിവാദ ചിന്താഗതികളും പുലർത്തിയിരുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു പ്രമുഖ പത്രപ്രവർത്തകനും സിനിമ ഗാനരചയിതാവും ആയിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരനായി അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടിവന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവ്. എ.കെ. ബാലൻ ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിലോ പരിഹാസമായോ ആണ് ജയിൽവാസത്തെയും വായനയെയും കുറിച്ച് പറയുന്നതെങ്കിൽ, അബ്ദുല്ല അടിയാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് തികച്ചും യാദൃച്ഛികമായിരുന്നു.
ജയിലിലെ ഏകാന്തതയിൽ വായിക്കാൻ കിട്ടിയ ഖുർആൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ മുൻവിധികളെ തകർത്തുകളഞ്ഞു. കേവലം ഒരു വായനക്കപ്പുറം ആ പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത വീക്ഷണത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. ഖുർആനിലെ ശാസ്ത്രീയ വചനങ്ങളും ഏകദൈവ വിശ്വാസവും സാമൂഹിക സമത്വവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുക്തിവാദ ചിന്തകളെ പുനർചിന്തനത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചു. തടവറയിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത് ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു. ആ അനുഭവങ്ങളാണ് ‘ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു?’ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഖ്യാത ഗ്രന്ഥത്തിന് ആധാരം.
എ.കെ. ബാലന്റെ വാക്കുകൾ രാഷ്ട്രീയമായി എങ്ങനെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടാലും, വായന ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റം ചെറുതല്ല. വിപ്ലവകാരിയായ അബ്ദുല്ല അടിയാർ ജയിലിനുള്ളിലെ വായനയിലൂടെ വലിയൊരു ആത്മീയ വെളിച്ചം കണ്ടെത്തിയതുപോലെ, ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും അറിവിനായുള്ള ദാഹം മനുഷ്യനെ പുതിയ ചിന്തകളിലേക്ക് നയിക്കും.
പുസ്തകങ്ങൾ പകർന്നുനൽകുന്ന അറിവ് നമ്മെ വിവേകമുള്ളവരാക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കപ്പുറം, ഈ വാക്കുകൾ ഗൗരവകരമായ വായനയുടെയും അറിവ് സമ്പാദനത്തിെൻറയും പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. തടവറകൾക്ക് ശരീരത്തെ ബന്ധിക്കാനായേക്കും, എന്നാൽ വായനക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ കഴിയും.
