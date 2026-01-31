Begin typing your search above and press return to search.
    31 Jan 2026 3:07 PM IST
    31 Jan 2026 3:07 PM IST

    അജ്‌വ ജി.സി.സി ഗ്ലോബല്‍ കമ്മിറ്റി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു

    അജ്‌വ ജി.സി.സി ഗ്ലോബല്‍ കമ്മിറ്റി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു
     1. ശം​സു​ദ്ദീന്‍ ഫൈ​സി കൊ​ട്ടു​കാ​ട് (ര​ക്ഷാ.), 2. അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​ലീം മു​സ്​​ല്യാ​ര്‍ ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ര്‍ (പ്ര​സി.), 3. അ​ൻ​സി​ൽ മൗ​ല​വി ക​വ​ല​യൂ​ർ (സീ​നി​യ​ർ ജ​ന. സെ​ക്ര.), 4. അ​നീ​സ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ര്‍ (സം​ഘ​ട​നാ​കാ​ര്യ ജ​ന. സെ​ക്ര.), 5. ന​വാ​സ് ഐ.​സി.​എ​സ് (ട്ര​ഷ.)

    ജി​ദ്ദ: ആ​ത്മ​സം​സ്‌​ക​ര​ണം, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യം, മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നീ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ‘അ​ൽ​അ​ൻ​വാ​ർ ജ​സ്​​റ്റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ’ (അ​ജ്‌​വ) ഗ​ൾ​ഫ് ചാ​പ്റ്റ​റാ​യ ജി.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്​​ദു​ന്നാ​സി​ർ മ​അ്ദ​നി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​ന​തീ​ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി പ​ട്ടി​ക​യ്ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം നേ​രി​ട്ട് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി.

    ജി.​സി.​സി​യി​ലെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളെ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കൈ​ക്കൊ​ണ്ടു. സം​സ്ഥാ​ന സം​ഘ​ട​നാ​കാ​ര്യ ജ​ന​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ജീ​ബു​ർ​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ അ​സ്‌​ല​മി യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ഡ്ഹോ​ക്ക് ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ൻ​സി​ൽ മൗ​ല​വി ക​വ​ല​യൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കെ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഹ​സ്ര​ത്ത് ഉ​സ്താ​ദ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ശം​സു​ദ്ധീ​ൻ ഫൈ​സി കൊ​ട്ടു​കാ​ട് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​ലീം മൗ​ല​വി പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന ന​ട​ത്തി. റ​ഹീം ആ​രി​ക്കാ​ടി, ന​വാ​സ് ഐ.​സി.​എ​സ് സം​സാ​രി​ച്ചു. കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​നീ​സ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍: ശം​സു​ദ്ധീ​ന്‍ ഫൈ​സി കൊ​ട്ടു​കാ​ട് (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​ലീം മു​സ്​​ല്യാ​ർ ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ര്‍ (പ്ര​സി.), ഇ​ബ്രാ​ഹിം​കു​ട്ടി ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട (സീ​നി​യ​ര്‍ വൈ. ​പ്ര​സി.), ന​സീ​റു​ദ്ധീ​ന്‍ ഫൈ​സി പൂ​ഴ​നാ​ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ പാ​ല​ച്ചി​റ, വി​ജാ​സ് ഫൈ​സി ചി​ത​റ, ഇ​ന്‍സാ​ഫ് മൗ​ല​വി വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി (വൈ. ​പ്ര​സി.), അ​ൻ​സി​ൽ മൗ​ല​വി ക​വ​ല​യൂ​ർ (സീ​നി​യ​ർ ജ​ന. സെ​ക്ര.), അ​നീ​സ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ര്‍ (സം​ഘ​ട​നാ​കാ​ര്യ ജ​ന. സെ​ക്ര.), ന​വാ​സ് ഐ.​സി.​എ​സ് (ട്ര​ഷ.), വാ​പ്പു വ​ല്ല​പ്പു​ഴ, അ​ഫ്സ​ല്‍ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ര്‍, നൂ​റു​ദ്ധീ​ന്‍ പു​തു​ക്കാ​ട്, റ​ഹീം ആ​രി​ക്കാ​ടി, ഷ​ഹീ​ര്‍ പൊ​ന്നാ​നി (ജോ. ​സെ​ക്ര.), മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ക്ക മ​ന്‍സി​ല്‍ മ​ക്ക, നൗ​ഷാ​ദ് ഓ​ച്ചി​റ ജി​ദ്ദ, സെ​യ്ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കാ​ശി​ഫി ജി​ദ്ദ, അ​ഫ്സ​ല്‍ ചി​റ്റു​മൂ​ല ദ​മ്മാം, റാ​ഫി ബാ​ഖ​വി അ​ല്‍ ഖോ​ബാ​ര്‍, അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് തേ​വ​ല​ക്ക​ര റി​യാ​ദ്, ന​സീ​ര്‍ഖാ​ന്‍ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി റി​യാ​ദ്, നി​ഹാ​സ് പാ​നൂ​ര്‍ റി​യാ​ദ്, അ​ഷ​റ​ഫ് ബാ​ഖ​വി റി​യാ​ദ്, പി.​എ​ച്ച്.​എം. നി​സാം ബു​റൈ​ദ, റൂ​ഷി​ദ് അ​മീ​ർ ഒ​മാ​ൻ, ഷ​ജീ​ർ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ഒ​മാ​ൻ, അ​ലാ​വു​ദ്ദീ​ൻ ആ​ല​പ്പു​ഴ ഒ​മാ​ൻ, ഉ​സ്മാ​ൻ വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി ഒ​മാ​ൻ, യൂ​സു​ഫ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ഒ​മാ​ൻ, സെ​യ്ദ് അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രീം ത​ങ്ങ​ൾ ഒ​മാ​ൻ, ഹു​മ​യൂ​ണ്‍ വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി കു​വൈ​ത്ത്, റ​ഫീ​ഖ് പൊ​ന്നാ​നി ബ​ഹ​റൈ​ന്‍, ശി​ഹാ​ബു​ദ്ധീ​ന്‍ മു​സ്​​ല്യാ​ർ യു.​എ.​ഇ, നി​സാം പൊ​ന്നാ​നി യു.​എ.​ഇ, ഇ​ല്യാ​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി യു.​എ.​ഇ (എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍).

