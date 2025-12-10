Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സൗ​ദി​യി​ൽ എ​യ​ർ ടാ​ക്സി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സൗ​ദി​യി​ൽ എ​യ​ർ ടാ​ക്സി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും
    ഇ​വി ടോ​ൾ എ​യ​ർ ടാ​ക്​​സി

    റി​യാ​ദ്: അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ സൗ​ദി വ്യാ​പ​ക​മാ​യി എ​യ​ർ ടാ​ക്​​സി സ​ർ​വി​സ്​ ആ​രം​ഭി​ക്കും. വെ​ർ​ട്ടി​ക്ക​ൽ ടേ​ക് ഓ​ഫ് ലാ​ൻ​ഡി​ങ് (വി​ടോ​ൾ) വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം നേ​ടി​യ മു​ൻ​നി​ര യു.​എ​സ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ ‘ആ​ർ​ച്ച​ർ ഏ​വി​യേ​ഷ’​െൻറ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ സൗ​ദി സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി എ​യ​ർ ടാ​ക്​​സി സ​ർ​വി​സ്​ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​മ്പ​നി​യും അ​തോ​റി​റ്റി​യും ഇ​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. റി​യാ​ദ് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘ന​ഗ​ര മൊ​ബി​ലി​റ്റി: പ​രി​ധി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ന​വീ​ക​ര​ണം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള ഗ്ലോ​ബ​ൽ മൊ​ബി​ലി​റ്റി ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​നു​ള്ളി​ലാ​ണ് ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സൗ​ദി​യി​ൽ പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സൗ​ദി​യി​ലെ ഭാ​വി മൊ​ബി​ലി​റ്റി സി​സ്​​റ്റ​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​കു​ന്ന​തി​ന് അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് എ​യ​ർ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് (എ.​എ.​എം) വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പു​തി​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്. ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം സൗ​ദി​യി​ൽ വെ​ർ​ട്ടി​ക്ക​ൽ ടേ​ക് ഓ​ഫ് ആ​ൻ​ഡ്​ ലാ​ൻ​ഡി​ങ്​ വി​മാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​തോ​റി​റ്റി​യും ആ​ർ​ച്ച​റും സ​ഹ​ക​രി​ക്കും. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും എ​യ​ർ ടാ​ക്സി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ര​മാ​നു​ഗ​ത വി​ന്യാ​സ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഫെ​ഡ​റ​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ (എ​ഫ്.​എ.​എ) അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തും ക​രാ​റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ‘ആ​ർ​ച്ച​ർ’ പോ​ലു​ള്ള ആ​ഗോ​ള പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ദേ​ശീ​യ വ്യോ​മ​യാ​ന സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ വെ​ർ​ട്ടി​ക്ക​ൽ ടേ​ക് ഓ​ഫ്, ലാ​ൻ​ഡി​ങ്​ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന അ​ടി​ത്ത​റ​ക​ൾ അ​തോ​റി​റ്റി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി വ്യോ​മ​യാ​ന സു​ര​ക്ഷ​ക്കും പ​രി​സ്ഥി​തി സു​സ്ഥി​ര​ത​ക്കു​മു​ള്ള എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സു​ലൈ​മാ​ൻ ബി​ൻ സ്വാ​ലി​ഹ് അ​ൽ​മു​ഹൈ​മി​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വു​മാ​യ വി​മാ​ന​യാ​ത്ര ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സൗ​ദി​യി​ൽ നേ​ര​ത്തേ പ​രീ​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ആ​ർ​ച്ച​ർ സ്ഥാ​പ​ക​നും ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ആ​ദം ഗോ​ൾ​ഡ്‌​സ്​​റ്റൈ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:UScooperationSaudi Arabiaair taxi
