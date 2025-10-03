Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഎ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 7:53 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 7:53 AM IST

    എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹം - കെ.​എം.​സി.​സി

    text_fields
    bookmark_border
    എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹം - കെ.​എം.​സി.​സി
    cancel
    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്നും തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്പി​ന്മാ​റ​ണ​മെ​ന്നും കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന വാ​രം നി​ല​വി​ൽ​വ​രു​ന്ന ശൈ​ത്യ​കാ​ല ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഗ​ൾ​ഫി​ലേ​ക്കു​ള്ള 75 ഓ​ളം സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഇ​തി​ൽ 25 സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഏ​റെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന ക​രി​പ്പൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് മാ​ത്ര​മാ​ണ് വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് നീ​ക്ക​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ന്ന പ​ക്ഷം വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന കാ​ര്യം കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ൾ മാ​തൃ​സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ർ​വി​സ് വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ യാ​ത്ര ദു​രി​ത​മാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി കെ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌​കു​ട്ടി, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കു​ഞ്ഞി​മോ​ൻ കാ​ക്കി​യ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് വേ​ങ്ങാ​ട്ട്, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പാ​ള​യാ​ട്ട്, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഖാ​ദ​ർ ചെ​ങ്ക​ള എ​ന്നി​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നും യാ​ത്രാ​ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ത് വ​ഴി​വെ​ക്കു​മെ​ന്നും നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ്സ് പി​ൻ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്നും കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കേ​ന്ദ്ര വ്യോ​മ​യാ​ന മ​ന്ത്രി, കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ന്ദേ​ശ​മ​യ​ക്കു​മെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmccflight servicesAir IndiaSaudi Arabia News
    News Summary - Air India's decision to cut services is unacceptable - KMCC
    Similar News
    Next Story
    X